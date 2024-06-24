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Play Together VNG (Мод меню)

Play Together VNG (Мод меню) 2.03.0

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Скачать (1 Гб)
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Версия:
2.03.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VNG Corporation - Công ty Cổ phần VNG
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 844

Play Together VNG (Мод меню) - С Playground вы можете создать мир, в котором друзья со всего мира смогут играть вместе! Повеселимся в нашей виртуальной вселенной? Виртуальная площадка!


Давайте пригласим всех виртуальных знаменитостей поиграть с нами на нашей новой игровой площадке? Заходи, повеселимся! Присоединиться к Playground очень просто. Просто присоединяйтесь бесплатно и создайте новую жизнь с друзьями со всего мира.


Пригласите друзей поделиться своими интересами и присоединиться к веселью вместе! Создайте виртуальный мир, в котором вы сможете играть со своими друзьями, видеть, во что играют ваши друзья, и видеть, во что они играют со своими друзьями.


Скриншоты

Информация о модах

Примечание. После установки игры будут сгенерированы две игры, одна из которых является исходной версией, а другая — версией меню разработчика.

Когда вы в первый раз вводите разрешение плавающего окна, оно восстанавливается, и вы можете войти в обычном режиме после перезапуска игры.

Игра находится в стадии бета-тестирования. Чтобы оптимизировать ваш опыт тестирования, разработчик предоставляет вам меню функций разработчика в игре:

1. Антиблокировочная система тормозов ACC

2. Зарабатывайте бонусы без просмотра рекламы

3. Auto Fishing V1 (на BALO)

4. Auto Fishing V2

5 , Автоматический фильтр рыбы

6. Подача огня

7. Игра на скорость

8. Быстрая рыбалка

9. Не пропустите

10. Телепорт


Как исправить загрузку данных:


  • Удалите мод > загрузите его в магазине Play (1-2%) > затем отмените > переустановите мод.


 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Play Together VNG (Мод меню) 2.03.0 взлом

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VNG 1 Гб VNG (Ссылка 2) 1 Гб

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