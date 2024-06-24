Play Together VNG (Мод меню) 2.03.0
Play Together VNG (Мод меню) - С Playground вы можете создать мир, в котором друзья со всего мира смогут играть вместе! Повеселимся в нашей виртуальной вселенной? Виртуальная площадка!
Давайте пригласим всех виртуальных знаменитостей поиграть с нами на нашей новой игровой площадке? Заходи, повеселимся! Присоединиться к Playground очень просто. Просто присоединяйтесь бесплатно и создайте новую жизнь с друзьями со всего мира.
Пригласите друзей поделиться своими интересами и присоединиться к веселью вместе! Создайте виртуальный мир, в котором вы сможете играть со своими друзьями, видеть, во что играют ваши друзья, и видеть, во что они играют со своими друзьями.
Информация о модах
Примечание. После установки игры будут сгенерированы две игры, одна из которых является исходной версией, а другая — версией меню разработчика.
Когда вы в первый раз вводите разрешение плавающего окна, оно восстанавливается, и вы можете войти в обычном режиме после перезапуска игры.
Игра находится в стадии бета-тестирования. Чтобы оптимизировать ваш опыт тестирования, разработчик предоставляет вам меню функций разработчика в игре:
1. Антиблокировочная система тормозов ACC
2. Зарабатывайте бонусы без просмотра рекламы
3. Auto Fishing V1 (на BALO)
4. Auto Fishing V2
5 , Автоматический фильтр рыбы
6. Подача огня
7. Игра на скорость
8. Быстрая рыбалка
9. Не пропустите
10. Телепорт
Как исправить загрузку данных:
- Удалите мод > загрузите его в магазине Play (1-2%) > затем отмените > переустановите мод.
Скачать Play Together VNG (Мод меню) 2.03.0 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство