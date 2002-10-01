Описание

ЕДКОН — самое мощное артиллерийское орудие из когда-либо созданных, стирающее врагов с лица земли. REDCON поставляется с огромным арсеналом оружия — отдельной артиллерийской пушкой, железнодорожным прессом и 2 ракетными установками, которые могут запускать 4 ракеты одновременно. REDCON — идеальный выбор для игроков, которые хотят уничтожить всю армию врага всего за несколько минут.





Постройте свой собственный форт и защитите его от вражеских атак! Или стройте оборонительные сооружения, чтобы защитить свою базу от атак других игроков — как вам больше нравится!