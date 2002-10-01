Версия:
2.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HEXAGE
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 403
Описание
ЕДКОН — самое мощное артиллерийское орудие из когда-либо созданных, стирающее врагов с лица земли. REDCON поставляется с огромным арсеналом оружия — отдельной артиллерийской пушкой, железнодорожным прессом и 2 ракетными установками, которые могут запускать 4 ракеты одновременно. REDCON — идеальный выбор для игроков, которые хотят уничтожить всю армию врага всего за несколько минут.
Постройте свой собственный форт и защитите его от вражеских атак! Или стройте оборонительные сооружения, чтобы защитить свою базу от атак других игроков — как вам больше нравится!
Информация о модах
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