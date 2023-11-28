Dice & Spells (Мод меню) - Пришло время начать совершенно новое эпическое путешествие по мистическим землям! Прыгайте, стреляйте и прыгайте на своем пути к победе! Соберите величайших героев, скоординируйте их навыки и остановите злую нежить вместе с другими игроками. Открывайте новых героев, улучшайте своих персонажей, выполняйте квесты и станьте грозным героем. Мир Dice & Spells открывается каждый день. Присоединяйтесь к первому этапу бесплатно!





Исследуйте темный, захватывающий мир Dice & Spells вместе с друзьями. Сохраняйте давление на своих врагов, атакуя их, избегая их атак, побеждая их и собирая их пыль или выбирая собственные ходы. Вскопайте землю, чтобы прорваться сквозь тьму, чтобы получить легендарную карту или добраться до сокровищницы. Спасите каждого из своих друзей, иначе пожалеете.