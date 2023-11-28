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Dice & Spells (Мод меню)

Dice & Spells (Мод меню) 1.10.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
T-Bull
Версия:
1.10.1
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
id приложения:
com.tbegames.and.dice_and_spells
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 768

Dice & Spells (Мод меню) - Пришло время начать совершенно новое эпическое путешествие по мистическим землям! Прыгайте, стреляйте и прыгайте на своем пути к победе! Соберите величайших героев, скоординируйте их навыки и остановите злую нежить вместе с другими игроками. Открывайте новых героев, улучшайте своих персонажей, выполняйте квесты и станьте грозным героем. Мир Dice & Spells открывается каждый день. Присоединяйтесь к первому этапу бесплатно!


Исследуйте темный, захватывающий мир Dice & Spells вместе с друзьями. Сохраняйте давление на своих врагов, атакуя их, избегая их атак, побеждая их и собирая их пыль или выбирая собственные ходы. Вскопайте землю, чтобы прорваться сквозь тьму, чтобы получить легендарную карту или добраться до сокровищницы. Спасите каждого из своих друзей, иначе пожалеете.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Бесплатная покупка в приложении

 Теги темы: Мод меню

Скачать Dice & Spells (Мод меню) 1.10.1 взлом

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Скачать Dice & Spells (Мод меню) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

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