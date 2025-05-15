Описание

Survival Legends: Random Skill (Мод меню) - Стратегия и игра-головоломка, вдохновленная Slither.io, где вам нужно управлять героем, чтобы убежать от разных видов монстров! Повышайте уровень во время побега и получайте случайные мощные навыки! Убегай и убивай, просто попробуй, как долго ты сможешь выжить!





Добро пожаловать в новый тип игры, который во многом отличается от других игр. В этой игре вас ждет множество поворотов и разных сцен. Наслаждайтесь временем с Escape Game! Нет опыта, нет проблем. Тот факт, что ваш уровень основан на игровом времени, означает, что любой может играть в любое время. Повышайте уровень, чтобы развить сильные навыки, которые помогут вам сбежать быстрее!