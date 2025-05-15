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Survival Legends: Random Skill (Мод меню)

Survival Legends: Random Skill (Мод меню) 2.1.20

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Версия:
2.1.20
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Gamecafe
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:27
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 650 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 289
Скриншоты
Описание

Survival Legends: Random Skill (Мод меню) - Стратегия и игра-головоломка, вдохновленная Slither.io, где вам нужно управлять героем, чтобы убежать от разных видов монстров! Повышайте уровень во время побега и получайте случайные мощные навыки! Убегай и убивай, просто попробуй, как долго ты сможешь выжить!


Добро пожаловать в новый тип игры, который во многом отличается от других игр. В этой игре вас ждет множество поворотов и разных сцен. Наслаждайтесь временем с Escape Game! Нет опыта, нет проблем. Тот факт, что ваш уровень основан на игровом времени, означает, что любой может играть в любое время. Повышайте уровень, чтобы развить сильные навыки, которые помогут вам сбежать быстрее!


Информация о модах

MOD MENU

✶ Режим бога

✶ Неограниченное количество золота

✶ Неограниченное количество бриллиантов

✶ Неограниченное количество очков навыков

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Survival Legends: Random Skill (Мод меню) v2.1.20 MOD APK

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Скачать Survival Legends: Random Skill (Мод меню) 650 Мб Ссылка 2 650 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Survival Legends: Random Skill (Мод меню)


Комментарии (1)
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Soha
Soha 4 апреля 2023 18:40
Зависает на главном экране игры
+1
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