Город поглощения (Мод, Много денег) 3.9.9
Город поглощения (Мод, Много денег) - Растите, атакуйте и побеждайте! Вырастите свои башни до небесной высоты, с легкостью атакуя и защищая их. Поднимитесь на вершину таблицы лидеров и получите свои награды! Играйте в Tower of Giants прямо сейчас, чтобы участвовать в веселых раундах или в режиме турнира — всегда свежий игровой процесс, всегда вызов. Вы можете играть в любом месте в любое время, во время заседания правления или по дороге домой на автобусе. Просто войдите в систему, и все готово.
Сражайтесь с 5 друзьями в PvP или вторгайтесь в одиночный режим и играйте против 3 противников ИИ, чтобы занять место в мире! Соедините все здания вместе в этой основанной на навыках битве за славу, славу и самую сладкую победу, какую только можно себе представить! Будьте осторожны: постройте что-нибудь последним, и вы уйдете навсегда!
MOD V1
1. НЕОГРАНИЧЕННАЯ КОЖА ГОЛОВЫ
2. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ МЕЧ
3. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЩИТ
MOD V2
1. Бесплатные награды
Скачать Город поглощения (Мод, Много денег) v3.9.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.