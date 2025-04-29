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Город поглощения (Мод, Много денег)

Город поглощения (Мод, Много денег) 3.9.9

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Версия:
3.9.9
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 871
Скриншоты
Описание

Город поглощения (Мод, Много денег) - Растите, атакуйте и побеждайте! Вырастите свои башни до небесной высоты, с легкостью атакуя и защищая их. Поднимитесь на вершину таблицы лидеров и получите свои награды! Играйте в Tower of Giants прямо сейчас, чтобы участвовать в веселых раундах или в режиме турнира — всегда свежий игровой процесс, всегда вызов. Вы можете играть в любом месте в любое время, во время заседания правления или по дороге домой на автобусе. Просто войдите в систему, и все готово.


Сражайтесь с 5 друзьями в PvP или вторгайтесь в одиночный режим и играйте против 3 противников ИИ, чтобы занять место в мире! Соедините все здания вместе в этой основанной на навыках битве за славу, славу и самую сладкую победу, какую только можно себе представить! Будьте осторожны: постройте что-нибудь последним, и вы уйдете навсегда!


Информация о модах

MOD V1


1. НЕОГРАНИЧЕННАЯ КОЖА ГОЛОВЫ

2. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ МЕЧ

3. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЩИТ

MOD V2


1. Бесплатные награды

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 Теги темы: Много денег

Скачать Город поглощения (Мод, Много денег) v3.9.9 MOD APK

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MOD V1 170 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 170 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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