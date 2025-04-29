Описание

Город поглощения (Мод, Много денег) - Растите, атакуйте и побеждайте! Вырастите свои башни до небесной высоты, с легкостью атакуя и защищая их. Поднимитесь на вершину таблицы лидеров и получите свои награды! Играйте в Tower of Giants прямо сейчас, чтобы участвовать в веселых раундах или в режиме турнира — всегда свежий игровой процесс, всегда вызов. Вы можете играть в любом месте в любое время, во время заседания правления или по дороге домой на автобусе. Просто войдите в систему, и все готово.





Сражайтесь с 5 друзьями в PvP или вторгайтесь в одиночный режим и играйте против 3 противников ИИ, чтобы занять место в мире! Соедините все здания вместе в этой основанной на навыках битве за славу, славу и самую сладкую победу, какую только можно себе представить! Будьте осторожны: постройте что-нибудь последним, и вы уйдете навсегда!