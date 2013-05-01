Описание

Храбрые люди (Мод, Unlocked) - классический квест с симпатичной графикой и большой продолжительностью. Проект порадует поклонников проработанным сюжетом, затрагивающим события Второй мировой войны, тему сопротивления неравнодушных жителей, а также другие грани жизни и проживания на оккупированной территории.





Игра наполнена интересными головоломками, квестами, мини-играми и красивой анимацией. С хорошим сюжетом, юмором, драматичным развитием сюжета в запоминающейся атмосфере захочется перепройти его еще раз.





Решайте головоломки, собирайте предметы и разгадывайте сложные подсказки, чтобы раскрыть ряд интересных поворотов сюжета. Будьте готовы к восточноевропейской архитектуре и красивым пейзажам из Украины! Не торопитесь, чтобы насладиться скрытыми сокровищами, которые скрывают много секретов на вашем пути!