Храбрые люди (Мод, Unlocked) - классический квест с симпатичной графикой и большой продолжительностью. Проект порадует поклонников проработанным сюжетом, затрагивающим события Второй мировой войны, тему сопротивления неравнодушных жителей, а также другие грани жизни и проживания на оккупированной территории.
Игра наполнена интересными головоломками, квестами, мини-играми и красивой анимацией. С хорошим сюжетом, юмором, драматичным развитием сюжета в запоминающейся атмосфере захочется перепройти его еще раз.
Решайте головоломки, собирайте предметы и разгадывайте сложные подсказки, чтобы раскрыть ряд интересных поворотов сюжета. Будьте готовы к восточноевропейской архитектуре и красивым пейзажам из Украины! Не торопитесь, чтобы насладиться скрытыми сокровищами, которые скрывают много секретов на вашем пути!
Unlocked
Скачать Храбрые люди (Мод, Unlocked) vBuild 264 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer