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Храбрые люди (Мод, Unlocked)

Храбрые люди Build 264

Unlocked
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Версия:
Build 264
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bonuman Game Studio
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 377
Скриншоты
Описание

Храбрые люди (Мод, Unlocked) - классический квест с симпатичной графикой и большой продолжительностью. Проект порадует поклонников проработанным сюжетом, затрагивающим события Второй мировой войны, тему сопротивления неравнодушных жителей, а также другие грани жизни и проживания на оккупированной территории.


Игра наполнена интересными головоломками, квестами, мини-играми и красивой анимацией. С хорошим сюжетом, юмором, драматичным развитием сюжета в запоминающейся атмосфере захочется перепройти его еще раз.


Решайте головоломки, собирайте предметы и разгадывайте сложные подсказки, чтобы раскрыть ряд интересных поворотов сюжета. Будьте готовы к восточноевропейской архитектуре и красивым пейзажам из Украины! Не торопитесь, чтобы насладиться скрытыми сокровищами, которые скрывают много секретов на вашем пути!


Информация о модах

Unlocked

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 Теги темы: Unlocked

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