Описание

Axolochi - это простая и веселая казуальная игра, которая погружает вас в удивительный мир мексиканских водных созданий, известных как аксолотли. В игре вас ждет забота о этом милом существе, которое требует вашего внимания и ухода. Ваша задача - ухаживать за своим аксолотлем, обеспечивая его потребностями, такими как кормление и купание. Вы также сможете наблюдать за их игривыми танцами и радостными выражениями лица, делая вашу виртуальную заботу еще более приятной.





Одним из особых моментов в игре является возможность раскрашивать вашего аксолотля в различные яркие цвета, что позволяет вам выразить свою индивидуальность и творческий вкус.