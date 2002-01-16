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Аксолочи (Мод, Много денег)

Аксолочи (Мод, Много денег) 2.0.3

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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
HyperBeard
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 909
Скриншоты
Описание

Axolochi - это простая и веселая казуальная игра, которая погружает вас в удивительный мир мексиканских водных созданий, известных как аксолотли. В игре вас ждет забота о этом милом существе, которое требует вашего внимания и ухода. Ваша задача - ухаживать за своим аксолотлем, обеспечивая его потребностями, такими как кормление и купание. Вы также сможете наблюдать за их игривыми танцами и радостными выражениями лица, делая вашу виртуальную заботу еще более приятной.


Одним из особых моментов в игре является возможность раскрашивать вашего аксолотля в различные яркие цвета, что позволяет вам выразить свою индивидуальность и творческий вкус.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Аксолочи (Мод, Много денег) v2.0.3 MOD APK

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Скачать Аксолочи (Мод, Много денег) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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