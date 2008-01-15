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Королевская Лихорадка (Kingdom Rush Vengeance) (Мод меню)

Королевская Лихорадка (Kingdom Rush Vengeance) (Мод меню) 1.15.08

13
2
Скачать (528 Мб)
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Версия:
1.15.08
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ironhide Games
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 528 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 961

Kingdom Rush Vengeance — это захватывающая стратегическая игра в жанре Tower Defense, разработанная и изданная компанией Ironhide Games. Эта игра представляет собой отличный выбор для любителей стратегических игр, предлагая глубокий и увлекательный игровой процесс.


Центральной задачей в "Kingdom Rush Vengeance" является защита вашего королевства от волн нападающих врагов. Для этого игрокам предстоит использовать разнообразные военные ресурсы и стратегически располагать оборонительные башни для отражения атак. Выбор правильной стратегии и оптимальное использование доступных ресурсов — ключ к успеху в игре.


Одной из выдающихся особенностей "Kingdom Rush Vengeance" является её разнообразие уровней и врагов, а также возможность выбора и модификации башен. Игра предлагает множество уровней сложности, что делает её интересной как для новичков, так и для опытных игроков.


Скриншоты

Информация о модах

  • Открыты все платные герои и башни (которые доступны только за реальные деньги)
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченная жизнь



 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Королевская Лихорадка (Kingdom Rush Vengeance) (Мод меню) 1.15.08 взлом

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MOD V1 528 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 528 Мб

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Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Королевская Лихорадка (Kingdom Rush Vengeance) (Мод меню)


Комментарии (1)
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Nautilus
Nautilus 3 октября 2022 12:31
Как скачать файл с мод меню?
Типо можно скачать только один файл и якобы он и с обычным взломом, и с мод меню но когда скачиваешь его даже не предлагают включить показ поверх приложений.
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