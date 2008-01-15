Королевская Лихорадка (Kingdom Rush Vengeance) (Мод меню) 1.15.08
Kingdom Rush Vengeance — это захватывающая стратегическая игра в жанре Tower Defense, разработанная и изданная компанией Ironhide Games. Эта игра представляет собой отличный выбор для любителей стратегических игр, предлагая глубокий и увлекательный игровой процесс.
Центральной задачей в "Kingdom Rush Vengeance" является защита вашего королевства от волн нападающих врагов. Для этого игрокам предстоит использовать разнообразные военные ресурсы и стратегически располагать оборонительные башни для отражения атак. Выбор правильной стратегии и оптимальное использование доступных ресурсов — ключ к успеху в игре.
Одной из выдающихся особенностей "Kingdom Rush Vengeance" является её разнообразие уровней и врагов, а также возможность выбора и модификации башен. Игра предлагает множество уровней сложности, что делает её интересной как для новичков, так и для опытных игроков.
Информация о модах
- Открыты все платные герои и башни (которые доступны только за реальные деньги)
- Неограниченное количество бриллиантов
- Бесконечные деньги
- Неограниченная жизнь
Скачать Королевская Лихорадка (Kingdom Rush Vengeance) (Мод меню) 1.15.08 взлом
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