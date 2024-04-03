Land of Empires: эпическая игра стратегия (Мод, Скорость) 0.1.112
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Nuverse
Версия:
0.1.112
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 344 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 007
Land of Empires: эпическая игра стратегия (Встроенный кэш) - Зомби и мутанты атакуют со всех сторон! Ваш город снова находится в опасности, нежить лезет со всех щелей, вам необходимо защитить последний а плод человечества в этом постапокалиптическом мире. Возглавляйте выжившие остатки человечества и возглавляйте свою армию по спасению мира. Постепенно восстанавливайте город, набирайте новых бойцов и отбивайте позиции. Старые герои возвращаются в этот мир чтобы снова сразится с зомби. Соберите всех бесстрашных героев и отправляйтесь в бой.
Информация о модах
Множитель скорости
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