Land of Empires: эпическая игра стратегия (Встроенный кэш) - Зомби и мутанты атакуют со всех сторон! Ваш город снова находится в опасности, нежить лезет со всех щелей, вам необходимо защитить последний а плод человечества в этом постапокалиптическом мире. Возглавляйте выжившие остатки человечества и возглавляйте свою армию по спасению мира. Постепенно восстанавливайте город, набирайте новых бойцов и отбивайте позиции. Старые герои возвращаются в этот мир чтобы снова сразится с зомби. Соберите всех бесстрашных героев и отправляйтесь в бой.