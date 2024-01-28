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Gold & Goblins: Idle Merger (Мод, Много денег)

Gold & Goblins: Idle Merger (Мод, Много денег) 1.34.0

15
3
Скачать (80 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AppQuantum
Версия:
1.34.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.redcell.goldandgoblins
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
19 047

Gold and Goblins: Idle Merger & Mining Simulator - это увлекательная игра, которая предоставляет вам возможность стать майнером и искателем сокровищ в фантастическом мире. Вам предстоит добывать и объединять различные ресурсы, чтобы создавать более ценные предметы и добывать драгоценности.


Игра обладает современной графикой и уникальным геймплеем, который делает процесс добычи и слияния ресурсов увлекательным и увлекательным. Вы сможете исследовать разные локации, находить редкие камни и минералы, а также развивать свой бизнес майнинга.


Если вы ищете игру, которая позволит вам расслабиться и насладиться процессом добычи сокровищ, то Gold and Goblins: Idle Merger & Mining Simulator станет отличным выбором. Погрузитесь в захватывающий мир майнинга и исследований, и создайте свою собственную майнинговую империю.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество драгоценных камней.
  • Неограниченное количество зелий.
 Теги темы: Много денег

Скачать Gold & Goblins: Idle Merger (Мод, Много денег) 1.34.0 взлом

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MOD V1
80 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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