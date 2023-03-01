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Cat Simulator: Virtual Pets 3D (Мод, Бесплатные покупки)

Cat Simulator: Virtual Pets 3D 1.9.0.501

Бесплатные покупки
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Версия:
1.9.0.501
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TakeTop Entertainment
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
264
Скриншоты
Описание

Cat Simulator: Virtual Pets 3D - это не просто тамагочи, это уникальное виртуальное взаимодействие с милыми и забавными котами и кошками в трехмерной среде. Это приложение выходит за рамки обычного формата и предоставляет игрокам возможность окунуться в мир котов с полностью от первого лица.


Одной из ключевых особенностей Cat Simulator: Virtual Pets 3D является точное и удобное управление, которое позволяет вам почувствовать себя настоящим владельцем кота. Вы сможете взаимодействовать со своими пушистыми друзьями, играя с ними, кормя их, ухаживая за ними и даже участвуя в различных активностях, которые делают вашего кота счастливым.


Графика в приложении качественная и плавная, что создает ощущение настоящего присутствия в мире котов. Разнообразие дел и интерактивных действий, доступных в игре, позволяют вам заняться разными активностями со своими котами, что делает развлечение увлекательным и разнообразным.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Открыть магазин = заработать деньги
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Cat Simulator: Virtual Pets 3D (Мод, Бесплатные покупки) v1.9.0.501 MOD APK

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Скачать Cat Simulator: Virtual Pets 3D (Мод, Бесплатные покупки) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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