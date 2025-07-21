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World Conqueror 2 (Мод, Бесплатные покупки)

World Conqueror 2 (Мод, Бесплатные покупки) v1.3.18

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Версия:
1.3.18
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
EasyTech
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:53
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 132
Описание

World Conqueror 2 - это стратегическая игра, которая позволяет игрокам испытать на себе управление великими мировыми войнами. В этой игре вы становитесь вождем страны и принимаете решения, которые определяют судьбу конфликтов и исторических событий.


Игрокам предоставляется возможность выбора между различными странами и периодами истории, от Второй мировой войны до Холодной войны и далее. Вы можете развивать экономику, строить армию, заключать союзы и вести бои с врагами. Ваша цель - завоевать мир и управлять им, принимая стратегические решения на политической и военной арене.


World Conqueror 2 открывает перед вами возможность испытать атмосферу мировых конфликтов и почувствовать себя истинным военным стратегом. Возьмите на себя роль лидера и прокладывайте свой путь к победе в этой захватывающей игре, основанной на исторических событиях и развитии мировой политики.


Информация о модах

Вы можете купить любые предметы в магазине, а на главной странице выбрать командира для покупки медалей.

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать World Conqueror 2 (Мод, Бесплатные покупки) v1.3.18 MOD APK

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Скачать World Conqueror 2 (Мод, Бесплатные покупки) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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