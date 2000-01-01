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Kingdom Rush 5: Alliance TD (Мод, Много бриллиантов)

Kingdom Rush 5: Alliance TD (Мод, Много бриллиантов) 4.00.48

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Версия:
4.00.48
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ironhide Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
585
Скриншоты
Описание

Kingdom Rush 5: Alliance — это новое захватывающее продолжение в любимой серии игр жанра обороны башен, которое приносит еще больше эпического действия и стратегических возможностей. В этом выпуске вам предстоит защитить королевство от страшного зла, которое угрожает разрушить всё вокруг. Чтобы победить, формируется неожиданный союз, объединяющий лучшие силы из обеих армий, готовых вступить в финальную битву за защиту королевства и всего реалма.


Kingdom Rush 5: Alliance предлагает уникальную возможность управлять двумя героями одновременно, удваивая действие и стратегические возможности на поле боя. Теперь вы можете комбинировать навыки и силы двух героев, чтобы одолеть ужасающих врагов и адаптироваться к любым изменениям в ходе битвы.


Конечно, знаковые элементы серии Kingdom Rush остаются на месте: вы сможете нанимать Паладинов, Лучников, Магов, Некромантов и других могущественных воинов, которые помогут вам защитить ваши башни и отразить атаки врагов. Однако в этом выпуске вас ждет еще больше башен, героев и возможностей для создания непревзойденной тактики обороны.


Информация о модах

Если вы «Продолжите» игру из зарегистрированного профиля, вы начнете с большим количеством бриллиантов.

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Kingdom Rush 5: Alliance TD (Мод, Много бриллиантов) v4.00.48 MOD APK

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Скачать Kingdom Rush 5: Alliance TD (Мод, Много бриллиантов) 2.5 Гб Ссылка 2 2.5 Гб
Старые версии Kingdom Rush 5: Alliance TD
Version 1.01.00 Version 2.00.32 Version 2.00.38 Version TG 2.00.38


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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