Kingdom Rush 5: Alliance — это новое захватывающее продолжение в любимой серии игр жанра обороны башен, которое приносит еще больше эпического действия и стратегических возможностей. В этом выпуске вам предстоит защитить королевство от страшного зла, которое угрожает разрушить всё вокруг. Чтобы победить, формируется неожиданный союз, объединяющий лучшие силы из обеих армий, готовых вступить в финальную битву за защиту королевства и всего реалма.
Kingdom Rush 5: Alliance предлагает уникальную возможность управлять двумя героями одновременно, удваивая действие и стратегические возможности на поле боя. Теперь вы можете комбинировать навыки и силы двух героев, чтобы одолеть ужасающих врагов и адаптироваться к любым изменениям в ходе битвы.
Конечно, знаковые элементы серии Kingdom Rush остаются на месте: вы сможете нанимать Паладинов, Лучников, Магов, Некромантов и других могущественных воинов, которые помогут вам защитить ваши башни и отразить атаки врагов. Однако в этом выпуске вас ждет еще больше башен, героев и возможностей для создания непревзойденной тактики обороны.
Если вы «Продолжите» игру из зарегистрированного профиля, вы начнете с большим количеством бриллиантов.
Скачать Kingdom Rush 5: Alliance TD (Мод, Много бриллиантов) v4.00.48 MOD APK
Старые версии Kingdom Rush 5: Alliance TD
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer