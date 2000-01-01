Описание

Kingdom Rush 5: Alliance — это новое захватывающее продолжение в любимой серии игр жанра обороны башен, которое приносит еще больше эпического действия и стратегических возможностей. В этом выпуске вам предстоит защитить королевство от страшного зла, которое угрожает разрушить всё вокруг. Чтобы победить, формируется неожиданный союз, объединяющий лучшие силы из обеих армий, готовых вступить в финальную битву за защиту королевства и всего реалма.





Kingdom Rush 5: Alliance предлагает уникальную возможность управлять двумя героями одновременно, удваивая действие и стратегические возможности на поле боя. Теперь вы можете комбинировать навыки и силы двух героев, чтобы одолеть ужасающих врагов и адаптироваться к любым изменениям в ходе битвы.





Конечно, знаковые элементы серии Kingdom Rush остаются на месте: вы сможете нанимать Паладинов, Лучников, Магов, Некромантов и других могущественных воинов, которые помогут вам защитить ваши башни и отразить атаки врагов. Однако в этом выпуске вас ждет еще больше башен, героев и возможностей для создания непревзойденной тактики обороны.