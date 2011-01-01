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Wasteland Life (Мод меню)

Wasteland Life (Мод меню) 1.5.3

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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
552
Скриншоты
Описание

Wasteland Life — это захватывающая игра, где вам предстоит выживать в суровых условиях постапокалиптической пустыни. После того как вам едва удалось пережить апокалипсис, ваше будущее зависит только от вашего умения управлять ресурсами и стратегического мышления. Ваша задача — строить здания и города с нуля, исследуя новые территории и пробуя различные стратегии, чтобы продвинуться дальше в этом мире.


В Wasteland Life вам не придется сражаться со стаями зомби или другими традиционными врагами, но пустыня полна своих уникальных вызовов. Вам нужно будет проявить смекалку, чтобы находить ресурсы, избегать опасностей и принимать решения, которые помогут вам не только выжить, но и процветать в этом безлюдном мире. Или он не такой уж и безлюдный?


Игра предлагает вам исследовать мир, где каждый шаг может привести к новым открытиям или неожиданным опасностям. Развивайте свою базу, обустраивайте города, находите новые ресурсы и выстраивайте свою стратегию выживания, чтобы стать сильнее и подготовиться к любым вызовам, которые могут возникнуть в этом беспощадном мире.


Информация о модах

Меню, Валюта всегда увеличивается

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 Теги темы: Мод меню

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