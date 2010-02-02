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Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы)

Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы) 3.8.3

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Версия:
3.8.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GOAT Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 310 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 731
Скриншоты
Описание

Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы) - Призовите своего божественного дракона в этой увлекательной игре для Андроид. это Онлайн игра с отличный геймплеем и качественными сражениями с игроками со всего мира + возможность проходить PVE-задания. Хорошая графика, изометрия, удобное управление и другие функции обеспечивают необходимое качество для наилучшего восприятия происходящего. Что ж, различные аспекты игрового процесса предлагают захватывающие приключения и противостояния. Система развития, рейды с боссами, продуманная экономическая модель, создание кланов и все остальное не заставят фанатов жанра скучать или отвлекаться на игровой план.


Информация о модах

множитель урона

режим бога

тупые враги

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы) v3.8.3 MOD APK

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Скачать Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы) 310 Мб Ссылка 2 310 Мб

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Отзывы о Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Гость
Гость 28 декабря 2023 08:53
Скачал ваш мод а в итоге присутствуют 2 пункта в моде, это, неограниченное валюты и неограниченная энергия, самое интересное что они вообще не работают, потому что, нету смысла даже включать, так как энергия тратится в прохождении в сюжете и оно тратится а вот неограниченное валюты вообще нету, так что мод не рабочий не качайте, это тупо не рабочий мод, мододелы вы там что курите дайте мне тоже может мод тоже сработает ахахха
0
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Даниил Свинтицкий
Даниил Свинтицкий 10 сентября 2022 21:38
Мод хороший, но если включить сразу всё то она тормозит и мгновенно и ничего сделать нельзя, исправьте пожалуйста 🙏 😔
+3
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