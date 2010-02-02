Версия:
3.8.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GOAT Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 310 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 731
Описание
Dragon Storm Fantasy (Мод, Без рекламы) - Призовите своего божественного дракона в этой увлекательной игре для Андроид. это Онлайн игра с отличный геймплеем и качественными сражениями с игроками со всего мира + возможность проходить PVE-задания. Хорошая графика, изометрия, удобное управление и другие функции обеспечивают необходимое качество для наилучшего восприятия происходящего. Что ж, различные аспекты игрового процесса предлагают захватывающие приключения и противостояния. Система развития, рейды с боссами, продуманная экономическая модель, создание кланов и все остальное не заставят фанатов жанра скучать или отвлекаться на игровой план.
Информация о модах
множитель урона
режим бога
тупые враги
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