Kingdoms of Heckfire (Мод, Большие награды) - Встречайте новую ММО-стратегию в реальном времени, вы сможете обучать свои войска, драконов, скелетов и других героев. За тем сразу же отправится крушить своих врагов, создайте мощную империю, чтобы вас никто не смог победить. Зарабатывайте деньги и потратите их на разнообразные улучшения с которыми вы станете ещё сильнее.

Вас ждёт огромная открытая карта, которая заполнена монстрами и опасными ловушками, создавайте великую армию драконов чтобы держать в страхе всех злодеев. А чтобы сообща править на этой земле, вы сможете собирать альянсы и кланы.

Сражайтесь с огромными титанами чтобы получить больше прибыли.