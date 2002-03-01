Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры) 2.38
Версия:
2.38
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
A Thinking Ape Entertainment Ltd.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
881
Kingdoms of Heckfire (Мод, Большие награды) - Встречайте новую ММО-стратегию в реальном времени, вы сможете обучать свои войска, драконов, скелетов и других героев. За тем сразу же отправится крушить своих врагов, создайте мощную империю, чтобы вас никто не смог победить. Зарабатывайте деньги и потратите их на разнообразные улучшения с которыми вы станете ещё сильнее.
Вас ждёт огромная открытая карта, которая заполнена монстрами и опасными ловушками, создавайте великую армию драконов чтобы держать в страхе всех злодеев. А чтобы сообща править на этой земле, вы сможете собирать альянсы и кланы.
Сражайтесь с огромными титанами чтобы получить больше прибыли.
Информация о модах
Модификатор скорости игры
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