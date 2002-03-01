android-1.ru / Игры / На русском / Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры)
Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры)

Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры) 2.38

0
1
Скачать (91 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.38
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
A Thinking Ape Entertainment Ltd.
Категория:
На русском / Стратегии / Онлайн игры
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
881

Kingdoms of Heckfire (Мод, Большие награды) - Встречайте новую ММО-стратегию в реальном времени, вы сможете обучать свои войска, драконов, скелетов и других героев. За тем сразу же отправится крушить своих врагов, создайте мощную империю, чтобы вас никто не смог победить. Зарабатывайте деньги и потратите их на разнообразные улучшения с которыми вы станете ещё сильнее.

Вас ждёт огромная открытая карта, которая заполнена монстрами и опасными ловушками, создавайте великую армию драконов чтобы держать в страхе всех злодеев. А чтобы сообща править на этой земле, вы сможете собирать альянсы и кланы.

Сражайтесь с огромными титанами чтобы получить больше прибыли.


Скриншоты

Информация о модах

Модификатор скорости игры

Скачать Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры) 2.38 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Bullet Strike: шутер FPS в оффлайн-схватке в 3D (Мод, Много денег)
Bullet Strike: шутер FPS в оффлайн-схватке в 3D (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.02
Пистолет строитель симулятор (Мод, Много денег)
Пистолет строитель симулятор (Мод, Много денег)
Версия: 3.8.2
The Fishercat (Мод, Много денег)
The Fishercat (Мод, Много денег)
Версия: 4.3.6
Ocean Is Home : Island Life Simulator (Мод, Много денег)
Ocean Is Home : Island Life Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 3.5.2.0
Cooking City (Мод, много бриллиантов)
Cooking City (Мод, много бриллиантов)
Версия: 3.29.0.5086
Престол офлайн (Мод, Много денег)
Престол офлайн (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.130
Cyberika: Киберпанк RPG (FULL)
Cyberika: Киберпанк RPG (FULL)
Версия: 1.3.2-rc411
Miami Crime Simulator 2 (Мод, много денег)
Miami Crime Simulator 2 (Мод, много денег)
Версия: 2.9.1

Отзывы о Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив