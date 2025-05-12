Описание

Завоюйте Башню 2 — это стратегия с захватом точек в реальном времени, где ты ведёшь армию к победе, начиная с одной башни. Главная цель — захватить все вражеские башни до того, как противник сделает это первым. На каждую карту уходит пара минут, но с каждой волной сложность возрастает. Всё начинается с пустыни, но впереди — целая кампания.





В игре доступны новые башенные скины, герои с бонусами, режим усилений и уровни с уникальными условиями. Используй ресурсы, чтобы ускорить производство бойцов, усиливать защиту и применять тактические уловки. Игра отлично работает офлайн, но в онлайне откроются рейтинговые сражения. Готов захватить всё поле — или проиграть всё за считаные секунды?