Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню) 1.701
Захватывай башни, строй армию и сражайся за контроль на новой карте
Завоюйте Башню 2 — это стратегия с захватом точек в реальном времени, где ты ведёшь армию к победе, начиная с одной башни. Главная цель — захватить все вражеские башни до того, как противник сделает это первым. На каждую карту уходит пара минут, но с каждой волной сложность возрастает. Всё начинается с пустыни, но впереди — целая кампания.
В игре доступны новые башенные скины, герои с бонусами, режим усилений и уровни с уникальными условиями. Используй ресурсы, чтобы ускорить производство бойцов, усиливать защиту и применять тактические уловки. Игра отлично работает офлайн, но в онлайне откроются рейтинговые сражения. Готов захватить всё поле — или проиграть всё за считаные секунды?
- Меню модов
- Авто Победа
- Неограниченные линии
- Неограниченное золото
- Неограниченный огонь
- Неограниченный лед
- Неограниченная поддержка
- Неограниченное обновление
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.