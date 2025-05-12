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Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню)

Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню) 1.701

Захватывай башни, строй армию и сражайся за контроль на новой карте
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Версия:
1.701
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameLord 3D
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Завоюйте Башню 2 — это стратегия с захватом точек в реальном времени, где ты ведёшь армию к победе, начиная с одной башни. Главная цель — захватить все вражеские башни до того, как противник сделает это первым. На каждую карту уходит пара минут, но с каждой волной сложность возрастает. Всё начинается с пустыни, но впереди — целая кампания.


В игре доступны новые башенные скины, герои с бонусами, режим усилений и уровни с уникальными условиями. Используй ресурсы, чтобы ускорить производство бойцов, усиливать защиту и применять тактические уловки. Игра отлично работает офлайн, но в онлайне откроются рейтинговые сражения. Готов захватить всё поле — или проиграть всё за считаные секунды?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Авто Победа
  • Неограниченные линии
  • Неограниченное золото
  • Неограниченный огонь
  • Неограниченный лед
  • Неограниченная поддержка
  • Неограниченное обновление
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню) v1.701 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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