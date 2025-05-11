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Bid Master (Мод, Бесплатные покупки)

Bid Master (Мод, Бесплатные покупки) 0.6.5

Испытай интуицию и соревнуйся за трофеи в азартных аукционах
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Версия:
0.6.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Hydodo
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 226 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Bid Master — это аркадная стратегия с элементами симулятора, где ты участвуешь в напряжённых аукционах за заброшенные склады, контейнеры и даже дома. Каждая ставка — риск. За несколько секунд нужно оценить содержимое, сопоставить улики и принять решение: идти до конца или отступить. А после — распаковывать находки, надеясь, что именно тебе достался настоящий клад.


Зарабатывай, прокачивай свою репутацию и открывай доступ к более дорогим и редким объектам. Интуиция и скорость анализа — ключ к победе. Ты сам выбираешь: играть быстро ради прибыли или тщательно следить за деталями. Мини-игры, улучшения и дуэли с другими участниками аукциона придают динамику и азарт. Включай мозг, рискуй — и выходи победителем.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Bid Master (Мод, Бесплатные покупки) v0.6.5 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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