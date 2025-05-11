Bid Master (Мод, Бесплатные покупки) 0.6.5
Испытай интуицию и соревнуйся за трофеи в азартных аукционах
Bid Master — это аркадная стратегия с элементами симулятора, где ты участвуешь в напряжённых аукционах за заброшенные склады, контейнеры и даже дома. Каждая ставка — риск. За несколько секунд нужно оценить содержимое, сопоставить улики и принять решение: идти до конца или отступить. А после — распаковывать находки, надеясь, что именно тебе достался настоящий клад.
Зарабатывай, прокачивай свою репутацию и открывай доступ к более дорогим и редким объектам. Интуиция и скорость анализа — ключ к победе. Ты сам выбираешь: играть быстро ради прибыли или тщательно следить за деталями. Мини-игры, улучшения и дуэли с другими участниками аукциона придают динамику и азарт. Включай мозг, рискуй — и выходи победителем.
Бесплатные покупки
Скачать Bid Master (Мод, Бесплатные покупки) v0.6.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.