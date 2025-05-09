Описание

Survival Arena: Tower Defense — это стратегическая TД-игра с элементами коллекционной тактики, где ты защищаешь башню от бесконечных волн зомби и чудовищ. Каждое сражение начинается с выбора бойцов из твоей колоды — размещай их по полю, следи за движением врагов и используй возможности каждого героя по максимуму. Битвы проходят в автоматическом режиме, но от твоего выбора зависит исход каждого уровня.





Разблокируй новых персонажей с уникальными способностями, усиливай их, собирай эффективные комбинации и пробуй разные стратегии. С ростом сложности увеличивается и твой арсенал: новые бойцы, апгрейды и особые умения помогут отбиться от самых мощных волн. Если любишь быстрые решения, тактический вызов и залипательные бои — пора занять оборону и показать, кто тут командует.