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Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет)

Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет) 1.4.11

Строй оборону, собирай колоды и отражай волны монстров и зомби
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Версия:
1.4.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PLAYSCOPE
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 02:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 232 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Survival Arena: Tower Defense — это стратегическая TД-игра с элементами коллекционной тактики, где ты защищаешь башню от бесконечных волн зомби и чудовищ. Каждое сражение начинается с выбора бойцов из твоей колоды — размещай их по полю, следи за движением врагов и используй возможности каждого героя по максимуму. Битвы проходят в автоматическом режиме, но от твоего выбора зависит исход каждого уровня.


Разблокируй новых персонажей с уникальными способностями, усиливай их, собирай эффективные комбинации и пробуй разные стратегии. С ростом сложности увеличивается и твой арсенал: новые бойцы, апгрейды и особые умения помогут отбиться от самых мощных волн. Если любишь быстрые решения, тактический вызов и залипательные бои — пора занять оборону и показать, кто тут командует.


Информация о модах

1. Драгоценные камни (100 млн)

2. Монеты (100 млн)

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет) v1.4.11 MOD APK

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Скачать Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет) 232 Мб Ссылка 2 232 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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