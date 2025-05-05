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Guns vs Magic - Roguelite RPG (Мод меню)

Guns vs Magic - Roguelite RPG (Мод меню) 1.1.0

Магия против дизельпанка: пройди путь от ученика до спасителя мира
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:56
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30
Скриншоты
Описание

Guns vs Magic - Roguelite RPG — это экшен-RPG с элементами рогалика, где ты играешь за молодого мага Сильвиуса, вынужденного бросить вызов своему наставнику, ставшему злодеем. В мире, где магия переплетается с дизельпанковой технологией, тебе предстоит сражаться, исследовать и постоянно улучшаться. Каждая локация — это уникальное подземелье с монстрами, ловушками и тайнами, а смерть — не конец, а шанс попробовать новую сборку.


Ты найдёшь десятки активных и пассивных умений, модификации заклинаний и оружия, разблокируемые способности, а также систему развития персонажа. Выбирай между волшебными атаками и огнестрелом, комбинируй стиль боя и открывай новых союзников. Прогресс сохраняется между попытками, а уровни генерируются заново — ни одно прохождение не повторяется. Если любишь динамику, рост и постоянный риск, попробуй остановить Луция и его армию в этом приключении.


Информация о модах
  • Меню
  • Увеличить Серебряную Монету
  • Увеличить количество драгоценных камней
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Guns vs Magic - Roguelite RPG (Мод меню) v1.1.0 MOD APK

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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