Описание

Guns vs Magic - Roguelite RPG — это экшен-RPG с элементами рогалика, где ты играешь за молодого мага Сильвиуса, вынужденного бросить вызов своему наставнику, ставшему злодеем. В мире, где магия переплетается с дизельпанковой технологией, тебе предстоит сражаться, исследовать и постоянно улучшаться. Каждая локация — это уникальное подземелье с монстрами, ловушками и тайнами, а смерть — не конец, а шанс попробовать новую сборку.





Ты найдёшь десятки активных и пассивных умений, модификации заклинаний и оружия, разблокируемые способности, а также систему развития персонажа. Выбирай между волшебными атаками и огнестрелом, комбинируй стиль боя и открывай новых союзников. Прогресс сохраняется между попытками, а уровни генерируются заново — ни одно прохождение не повторяется. Если любишь динамику, рост и постоянный риск, попробуй остановить Луция и его армию в этом приключении.