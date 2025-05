Описание

Shantae and the Seven Sirens — яркий платформер с элементами метроидвании, в котором ты играешь за энергичную полуджиннку Шантэ. Она отправляется на тропический остров, где под толщей воды скрыт древний город, населённый опасностями и загадками. Изучай локации, сражайся с монстрами, превращайся в разных существ с помощью магии слияния и разгадывай тайны исчезнувших полуджиннов.





Впереди — семь уникальных сирен, лабиринты, спрятанные секреты, обновлённая боевая система и десятки способностей для прокачки. Игра сочетает рисованную анимацию, насыщенные пейзажи и живую музыку, предлагая поклонникам серии и новичкам одно из самых насыщенных и продуманных приключений. Попробуй — остров не будет ждать.