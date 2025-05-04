Shantae and the Seven Sirens (Мод, Unlocked) 1.00.00
Изучи затонувший город и победи семь сирен в водном приключении
Shantae and the Seven Sirens — яркий платформер с элементами метроидвании, в котором ты играешь за энергичную полуджиннку Шантэ. Она отправляется на тропический остров, где под толщей воды скрыт древний город, населённый опасностями и загадками. Изучай локации, сражайся с монстрами, превращайся в разных существ с помощью магии слияния и разгадывай тайны исчезнувших полуджиннов.
Впереди — семь уникальных сирен, лабиринты, спрятанные секреты, обновлённая боевая система и десятки способностей для прокачки. Игра сочетает рисованную анимацию, насыщенные пейзажи и живую музыку, предлагая поклонникам серии и новичкам одно из самых насыщенных и продуманных приключений. Попробуй — остров не будет ждать.
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