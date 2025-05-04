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Shantae and the Seven Sirens (Мод, Unlocked)

Shantae and the Seven Sirens (Мод, Unlocked) 1.00.00

Изучи затонувший город и победи семь сирен в водном приключении
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Версия:
1.00.00
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 11:11
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Shantae and the Seven Sirens — яркий платформер с элементами метроидвании, в котором ты играешь за энергичную полуджиннку Шантэ. Она отправляется на тропический остров, где под толщей воды скрыт древний город, населённый опасностями и загадками. Изучай локации, сражайся с монстрами, превращайся в разных существ с помощью магии слияния и разгадывай тайны исчезнувших полуджиннов.


Впереди — семь уникальных сирен, лабиринты, спрятанные секреты, обновлённая боевая система и десятки способностей для прокачки. Игра сочетает рисованную анимацию, насыщенные пейзажи и живую музыку, предлагая поклонникам серии и новичкам одно из самых насыщенных и продуманных приключений. Попробуй — остров не будет ждать.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Shantae and the Seven Sirens (Мод, Unlocked) v1.00.00 MOD APK

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Скачать Shantae and the Seven Sirens (Мод, Unlocked) 2.6 Гб Ссылка 2 2.6 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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