Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню) 1.0.8
Сражайся за выживание, управляй ресурсами и пройди сквозь мир, наполненный магией и хаосом
Arcane Hunter: Soul Survivor — это RPG с элементами выживания и тактики, где каждое решение влияет на шанс остаться в живых. Ты сражаешься с волнами врагов, выбираешь навыки, усиливаешь способности и контролируешь ресурсы, чтобы не пасть в следующем бою. Каждые пять минут — новый вызов, новое окружение и всё более жестокие противники.
Игра предлагает разнообразные локации, стратегические сражения и прогрессию героя, основанную на твоём стиле игры. Увеличивай силу, находи артефакты, строй путь выжившего в мире, где магия переплетается с отчаянием. Работает офлайн, подходит для коротких заходов и глубокого прохождения. Сможешь ли ты стать охотником, а не жертвой?
- Меню модов
- Режим Бога
- Неограниченная валюта
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