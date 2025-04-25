Описание

Arcane Hunter: Soul Survivor — это RPG с элементами выживания и тактики, где каждое решение влияет на шанс остаться в живых. Ты сражаешься с волнами врагов, выбираешь навыки, усиливаешь способности и контролируешь ресурсы, чтобы не пасть в следующем бою. Каждые пять минут — новый вызов, новое окружение и всё более жестокие противники.





Игра предлагает разнообразные локации, стратегические сражения и прогрессию героя, основанную на твоём стиле игры. Увеличивай силу, находи артефакты, строй путь выжившего в мире, где магия переплетается с отчаянием. Работает офлайн, подходит для коротких заходов и глубокого прохождения. Сможешь ли ты стать охотником, а не жертвой?