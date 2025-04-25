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Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню)

Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню) 1.0.8

Сражайся за выживание, управляй ресурсами и пройди сквозь мир, наполненный магией и хаосом
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ITC Game Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 21:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Arcane Hunter: Soul Survivor — это RPG с элементами выживания и тактики, где каждое решение влияет на шанс остаться в живых. Ты сражаешься с волнами врагов, выбираешь навыки, усиливаешь способности и контролируешь ресурсы, чтобы не пасть в следующем бою. Каждые пять минут — новый вызов, новое окружение и всё более жестокие противники.


Игра предлагает разнообразные локации, стратегические сражения и прогрессию героя, основанную на твоём стиле игры. Увеличивай силу, находи артефакты, строй путь выжившего в мире, где магия переплетается с отчаянием. Работает офлайн, подходит для коротких заходов и глубокого прохождения. Сможешь ли ты стать охотником, а не жертвой?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню) v1.0.8 MOD APK

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Скачать Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню) 163 Мб Ссылка 2 163 Мб

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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