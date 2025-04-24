Bob Run: Adventure run game (Полная версия) 2.2.98
Прыгай, собирай монеты и ищи секреты в классическом платформере с новыми фишками
Bob Run: Adventure Run Game — это аркадный платформер в духе золотой классики, но с современными дополнениями. Каждые пять минут ты прыгаешь по уровням, собираешь монеты, избегаешь ловушек и находишь скрытые участки, которые не видны с первого взгляда. Управление интуитивное, а темп позволяет и расслабиться, и сосредоточиться, когда начинается жара.
Собранные монеты открывают доступ к внутриигровому магазину, где можно получить ценные предметы и коллекционные бонусы, помогающие в дальнейшем прохождении. В игре десятки уровней, разнообразные локации и визуально приятный стиль. Работает офлайн, не требует доната и отлично подойдёт всем, кто хочет ещё раз пережить дух любимых платформеров — но с парой свежих идей.
Полная версия
Скачать Bob Run: Adventure run game (Полная версия) v2.2.98 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.