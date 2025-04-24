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Bob Run: Adventure run game (Полная версия)

Bob Run: Adventure run game (Полная версия) 2.2.98

Прыгай, собирай монеты и ищи секреты в классическом платформере с новыми фишками
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Версия:
2.2.98
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FALCON GAME
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Bob Run: Adventure Run Game — это аркадный платформер в духе золотой классики, но с современными дополнениями. Каждые пять минут ты прыгаешь по уровням, собираешь монеты, избегаешь ловушек и находишь скрытые участки, которые не видны с первого взгляда. Управление интуитивное, а темп позволяет и расслабиться, и сосредоточиться, когда начинается жара.


Собранные монеты открывают доступ к внутриигровому магазину, где можно получить ценные предметы и коллекционные бонусы, помогающие в дальнейшем прохождении. В игре десятки уровней, разнообразные локации и визуально приятный стиль. Работает офлайн, не требует доната и отлично подойдёт всем, кто хочет ещё раз пережить дух любимых платформеров — но с парой свежих идей.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Bob Run: Adventure run game (Полная версия) v2.2.98 MOD APK

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Скачать Bob Run: Adventure run game (Полная версия) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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