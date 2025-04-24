Описание

Bob Run: Adventure Run Game — это аркадный платформер в духе золотой классики, но с современными дополнениями. Каждые пять минут ты прыгаешь по уровням, собираешь монеты, избегаешь ловушек и находишь скрытые участки, которые не видны с первого взгляда. Управление интуитивное, а темп позволяет и расслабиться, и сосредоточиться, когда начинается жара.





Собранные монеты открывают доступ к внутриигровому магазину, где можно получить ценные предметы и коллекционные бонусы, помогающие в дальнейшем прохождении. В игре десятки уровней, разнообразные локации и визуально приятный стиль. Работает офлайн, не требует доната и отлично подойдёт всем, кто хочет ещё раз пережить дух любимых платформеров — но с парой свежих идей.