Армейские стрельбы начались в этом тренировочном стрелковом лагере армии США, где вы можете насладиться бесплатной армейской стрельбой в захватывающем шутере от первого лица и узнать о всем процессе вступления в вооруженные силы США. В играх с армейской винтовкой вы преодолеете трудности, с которыми сталкиваются бойцы во время физической подготовки. Это не просто игра, это возможность испытать себя в роли солдата армии США и подготовиться к жизни в армии.
Игра с армейской винтовкой представляет собой не только увлекательный шутер, но и инструмент, который поможет вам понять, что значит быть частью армии. Вы сможете прочувствовать атмосферу тренировочного лагеря, овладеть навыками стрельбы и тактики, а также подготовиться к жизни в военной среде.
Прохождение игры станет вершиной вашей профессиональной жизни, подготовив вас к исполнению обязанностей солдата армии США. Готовьтесь к захватывающим испытаниям, которые помогут вам стать лучшим бойцом и обеспечить защиту своей страны.
- Режим бога
- Тупой враг
Скачать US Army Training Shooting Camp (Мод, Режим бога) v1.5.3 MOD APK
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