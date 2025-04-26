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US Army Training Shooting Camp (Мод, Режим бога)

US Army Training Shooting Camp (Мод, Режим бога) 1.5.3

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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Whiplash Mediaworks
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
553
Скриншоты
Описание

Армейские стрельбы начались в этом тренировочном стрелковом лагере армии США, где вы можете насладиться бесплатной армейской стрельбой в захватывающем шутере от первого лица и узнать о всем процессе вступления в вооруженные силы США. В играх с армейской винтовкой вы преодолеете трудности, с которыми сталкиваются бойцы во время физической подготовки. Это не просто игра, это возможность испытать себя в роли солдата армии США и подготовиться к жизни в армии.


Игра с армейской винтовкой представляет собой не только увлекательный шутер, но и инструмент, который поможет вам понять, что значит быть частью армии. Вы сможете прочувствовать атмосферу тренировочного лагеря, овладеть навыками стрельбы и тактики, а также подготовиться к жизни в военной среде.


Прохождение игры станет вершиной вашей профессиональной жизни, подготовив вас к исполнению обязанностей солдата армии США. Готовьтесь к захватывающим испытаниям, которые помогут вам стать лучшим бойцом и обеспечить защиту своей страны.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Тупой враг
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 Теги темы: Режим бога

Скачать US Army Training Shooting Camp (Мод, Режим бога) v1.5.3 MOD APK

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Скачать US Army Training Shooting Camp (Мод, Режим бога) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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