Описание

The Desolation: shooting games переносит вас в постапокалиптический 2172 год, где планета превратилась в пыльный кошмар. Загадочный космический объект принёс с собой Тень — враждебную силу, стирающую остатки жизни и перекраивающую Землю под себя. Большинство людей сбежало, но не вы. Вы — ХИМЕРА, модифицированный боец, оставшийся не просто выжить, а отбить у Тени каждый клочок разрушенной планеты. В вашем распоряжении — мечи, штурмовые винтовки, гранаты и всё, что можно превратить в оружие в этой войне без правил.





The Desolation — это напряжённый шутер с видом сверху, где PvP- и PvE-сражения переплетаются в настоящем аду из пепла, металла и адреналина. Игровой процесс требует не только реакции, но и тактики: выжить в схватке, грамотно использовать ландшафт, комбинировать вооружение под ситуацию. Сражения динамичные, карта — опасная и насыщенная, атмосфера — густая, будто пахнет озоном и страхом. Это не просто бой за территорию. Это война за право вернуть Землю. И проиграть здесь — значит стереть остатки человечества окончательно.