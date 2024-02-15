Combat Strike FPS shooter 1.4.0
Здесь не прощают ошибок — только меткость, реакция и хладнокровие ведут к победе
Combat Strike: FPS Shooter — это быстрый и насыщенный шутер от первого лица, где каждое столкновение — вызов твоим навыкам. В игре тебя ждут классические и продвинутые PvP-режимы, зрелищные карты и захватывающие перестрелки, в которых побеждают не те, у кого круче оружие, а те, кто думает быстрее и стреляет точнее.
Опробуй себя в режиме «каждый сам за себя», где никто не прикроет тебе спину, и только выживание определяет победителя. Или присоединяйся к командному бою насмерть — скоординируй действия с союзниками, используй укрытия, обеспечивай прикрытие и добивайся тактического перевеса. Каждый матч — это новая возможность отточить свою реакцию, выбрать идеальное оружие и доказать, кто здесь лучший стрелок.
Combat Strike предлагает разнообразный арсенал, продуманные карты и высокую динамику геймплея. Независимо от того, предпочитаешь ли ты быть снайпером, штурмовиком или поддержкой — на поле боя найдётся место каждому, кто готов сражаться до конца.
Бесплатная покупка
Скачать Combat Strike FPS shooter (Мод, Бесплатные покупки) v1.4.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer