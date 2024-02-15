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Combat Strike FPS shooter (Мод, Бесплатные покупки)

Combat Strike FPS shooter 1.4.0

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Здесь не прощают ошибок — только меткость, реакция и хладнокровие ведут к победе
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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Full HP Ltd Action
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Combat Strike: FPS Shooter — это быстрый и насыщенный шутер от первого лица, где каждое столкновение — вызов твоим навыкам. В игре тебя ждут классические и продвинутые PvP-режимы, зрелищные карты и захватывающие перестрелки, в которых побеждают не те, у кого круче оружие, а те, кто думает быстрее и стреляет точнее.


Опробуй себя в режиме «каждый сам за себя», где никто не прикроет тебе спину, и только выживание определяет победителя. Или присоединяйся к командному бою насмерть — скоординируй действия с союзниками, используй укрытия, обеспечивай прикрытие и добивайся тактического перевеса. Каждый матч — это новая возможность отточить свою реакцию, выбрать идеальное оружие и доказать, кто здесь лучший стрелок.


Combat Strike предлагает разнообразный арсенал, продуманные карты и высокую динамику геймплея. Независимо от того, предпочитаешь ли ты быть снайпером, штурмовиком или поддержкой — на поле боя найдётся место каждому, кто готов сражаться до конца.


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Игра входит в подборки:
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Стрелялки на андроид
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Скачать Combat Strike FPS shooter (Мод, Бесплатные покупки) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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