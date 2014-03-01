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Crunchyroll: Kitaria Fables (Мод меню)

Crunchyroll: Kitaria Fables 1.9

Мод меню

Меч в одной лапе, заклинание в другой — и путь в самое сердце сказочной битвы
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Версия:
1.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 872 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Kitaria Fables — это не просто милота с пушистым героем, это RPG, где за пушистой мордочкой скрывается реальный боевой дух. Ты в роли отважного кота-воина, которому предстоит не только махать мечом и колдовать, но и защищать целую деревню от надвигающейся тьмы. Бои здесь в реальном времени — динамичные и насыщенные, с возможностью комбинировать физические удары и магию. А между сражениями — медитативный фарминг, сбор ресурсов и крафт экипировки.


Мир Kitaria Fables большой и живой: густые леса, мрачные пещеры, подземелья, которые проверяют твои навыки. Всё выглядит как сказка, но расслабляться рано — враги тут не прощают ошибок. Каждое новое оружие, каждый кусочек брони может стать решающим. Игра ловко балансирует между уютом и вызовом: ты успеваешь посадить морковку, собрать урожай — а через минуту уже отбиваешься от монстров. Это RPG, в которой ты не просто спасатель — ты хозяин своего пути.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель скорости атаки
  • Навык NoCooldown
  • Неограниченная мана
  • Неограниченная выносливость
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Crunchyroll: Kitaria Fables (Мод меню) v1.9 MOD APK

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Скачать Crunchyroll: Kitaria Fables (Мод меню) 872 Мб Ссылка 2 872 Мб

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