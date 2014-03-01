Описание

Kitaria Fables — это не просто милота с пушистым героем, это RPG, где за пушистой мордочкой скрывается реальный боевой дух. Ты в роли отважного кота-воина, которому предстоит не только махать мечом и колдовать, но и защищать целую деревню от надвигающейся тьмы. Бои здесь в реальном времени — динамичные и насыщенные, с возможностью комбинировать физические удары и магию. А между сражениями — медитативный фарминг, сбор ресурсов и крафт экипировки.





Мир Kitaria Fables большой и живой: густые леса, мрачные пещеры, подземелья, которые проверяют твои навыки. Всё выглядит как сказка, но расслабляться рано — враги тут не прощают ошибок. Каждое новое оружие, каждый кусочек брони может стать решающим. Игра ловко балансирует между уютом и вызовом: ты успеваешь посадить морковку, собрать урожай — а через минуту уже отбиваешься от монстров. Это RPG, в которой ты не просто спасатель — ты хозяин своего пути.