Описание

Last Survivor: Zombie Horde — это не про выживание ради выживания, а про борьбу до последнего дыхания. Сотни зомби — от медленных гнилушек до бешеных взрывных уродов — идут волнами. И всё, что у тебя есть, — это арсенал, реакция и желание дожить до утра. Каждая новая волна жмёт сильнее, каждый новый босс проверяет, насколько ты готов к хаосу. Здесь нельзя стоять на месте — только двигаться, стрелять и улучшаться.





Собирай пушки: от простых дробовиков до ядерных гранатомётов. Добавь им спецэффекты — замораживай, поджигай, разбивай толпу рикошетом. Каждая модификация решает, особенно когда вылазка идёт на крыше, в подвале или среди остатков городских улиц. Last Survivor: Zombie Horde не отпускает — всегда на пределе, всегда с ощущением, что это может быть твой последний бой. Но если выкрутишься — будешь чувствовать себя королём среди мертвецов.