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Last Survivor: Zombie Horde (Мод, Много денег)

Last Survivor: Zombie Horde 0.2

Много денег

Когда весь мир пал, остался ты — и горсть патронов против полчища мертвецов
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Andréa Didier
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Last Survivor: Zombie Horde — это не про выживание ради выживания, а про борьбу до последнего дыхания. Сотни зомби — от медленных гнилушек до бешеных взрывных уродов — идут волнами. И всё, что у тебя есть, — это арсенал, реакция и желание дожить до утра. Каждая новая волна жмёт сильнее, каждый новый босс проверяет, насколько ты готов к хаосу. Здесь нельзя стоять на месте — только двигаться, стрелять и улучшаться.


Собирай пушки: от простых дробовиков до ядерных гранатомётов. Добавь им спецэффекты — замораживай, поджигай, разбивай толпу рикошетом. Каждая модификация решает, особенно когда вылазка идёт на крыше, в подвале или среди остатков городских улиц. Last Survivor: Zombie Horde не отпускает — всегда на пределе, всегда с ощущением, что это может быть твой последний бой. Но если выкрутишься — будешь чувствовать себя королём среди мертвецов.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Last Survivor: Zombie Horde (Мод, Много денег) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

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