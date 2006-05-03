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TOY FORCE: Tactical Ops

TOY FORCE: Tactical Ops 1.03

Оригинал

Возглавьте элитный отряд в напряжённых тактических операциях по захвату ключевых точек
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Версия:
1.03
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MAD PIXEL GAMES LTD
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

TOY FORCE: Tactical Ops позволяет вам возглавить элитный отряд оперативников в динамичной тактической игре, где поле битвы может быть небольшим, но ставки невероятно высоки. Ведите своё специализированное подразделение через напряжённые тактические операции, планируя каждое перемещение и координируя команду, чтобы захватывать ключевые точки и уничтожать вражеские силы. Каждая миссия предлагает уникальные задачи и сценарии, требуя гибкого подхода и точного расчёта.


Собирайте и экипируйте оперативников мощным оружием — от автоматов до снайперских винтовок — и развивайте их способности для повышения эффективности в бою. Выполняйте опасные спасательные операции, чтобы спасти заложников и восстановить контроль над городом, сталкиваясь с разнообразными угрозами и ловушками. Благодаря удобному управлению и глубокой системе прогрессии вы сможете адаптировать стратегию под любой стиль игры, превращая каждый бой в настоящее испытание вашего мастерства и тактического мышления. 


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