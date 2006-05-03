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Zombiepunk: Fight & Survive (Мод меню)

Zombiepunk: Fight & Survive 1.2.0

Мод меню

Испытайте суровое выживание и стратегию защиты в постапокалиптическом мире
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 274 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Zombiepunk: Fight & Survive переносит вас в апокалиптическую пустошь, где каждое мгновение — битва за выживание. Игра сочетает элементы выживания и защиты турелей, предлагая собирать ресурсы, исследовать руины и отражать волны зомби с помощью мощных самодельных орудий. Динамичные перестрелки и разнообразные миссии заставят вас постоянно адаптироваться к меняющимся угрозам, а возможность улучшать оружие и укрепления позволит выдерживать всё более ожесточённые атаки нежити.


Постройте и настраивайте оборонительные позиции, балансируя между наступательными и защитными тактиками, чтобы максимально эффективно отражать натиск врагов. Используйте добытые материалы для прокачки зданий, брони и вооружения, расширяя арсенал в зомби-стратегии с элементами RPG. Исследуйте бескрайние пустоши, сражайтесь до последнего патрона и раскрывайте тайны выживания в мире, где только самые подготовленные смогут устоять перед натиском монстров.


Информация о модах
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Примечание: Если вы зависли при выборе следующего сканирования, просто подождите немного или используйте более высокие значения ресурсов при использовании нового сканирования и следующего сканирования. Некоторые зависания могут быть вызваны раздражающей рекламой в игре.

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню

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