Чтобы игра-стрелялка стала более привлекательной, она должна постоянно повышать уровень адреналина у своих игроков. А Last Hero: Shooter Apocalypse станет отличным выбором для жанра экшн-стрелялок с видом сверху. Сеттингом в игре станет опасный апокалипсис с нападениями инопланетян и зомби. Однако одна из новых особенностей игры заключается в том, что им нужно бороться с трудностями в одиночку.





Эта специальная игра-стрелялка может постоянно повышать уровень адреналина на протяжении всего игрового процесса. Вы можете выполнять стрельбу сверху, чтобы постоянно использовать оружие для борьбы с противниками. Орды свирепых пришельцев и зомби будут непрерывно атаковать вас с желанием уничтожить последнего выжившего. И вам нужно помнить, что в начале игры у вас не будет ни союзников, ни наставников, ни команды, а только вы с испытаниями.