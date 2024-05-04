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Last Hero: Шутер Апокалипсис (Мод, Режим бога)

Last Hero: Шутер Апокалипсис (Мод, Режим бога) 0.15.0.1389

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pride Games
Версия:
0.15.0.1389
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.pridegames.risenhero
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 526

Чтобы игра-стрелялка стала более привлекательной, она должна постоянно повышать уровень адреналина у своих игроков. А Last Hero: Shooter Apocalypse станет отличным выбором для жанра экшн-стрелялок с видом сверху. Сеттингом в игре станет опасный апокалипсис с нападениями инопланетян и зомби. Однако одна из новых особенностей игры заключается в том, что им нужно бороться с трудностями в одиночку.


Эта специальная игра-стрелялка может постоянно повышать уровень адреналина на протяжении всего игрового процесса. Вы можете выполнять стрельбу сверху, чтобы постоянно использовать оружие для борьбы с противниками. Орды свирепых пришельцев и зомби будут непрерывно атаковать вас с желанием уничтожить последнего выжившего. И вам нужно помнить, что в начале игры у вас не будет ни союзников, ни наставников, ни команды, а только вы с испытаниями.


Скриншоты

Информация о модах

Режим бога

Тупой враг

 Теги темы: Режим бога

Скачать Last Hero: Шутер Апокалипсис (Мод, Режим бога) 0.15.0.1389 взлом

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Скачать Last Hero: Шутер Апокалипсис (Мод, Режим бога)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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