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Riftbusters (Мод меню)

Riftbusters (Мод меню) 1.6.0

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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 349 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
106
Скриншоты
Описание

Riftbusters - это захватывающий экшен с изометрической камерой, привлекательной графикой и высокой динамикой, погружающий игроков в футуристический мир с высокотехнологичным оружием и гаджетами.


Игроки могут наслаждаться не только захватывающими сражениями, но и увлекательным развитием своего персонажа. Они могут повышать мощность своего оружия, а также обзаводиться различными пассивными способностями, которые будут полезны в боях против боссов и больших групп противников.


Особенно привлекательным является кооперативный режим, где игроки могут совместно сражаться, взаимодействовать и достигать побед вместе. Совместные действия открывают новые возможности для раскрытия потенциала игры и обеспечивают множество веселых моментов и приключений для всех участников.


Информация о модах

Меню

Тупой враг

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Riftbusters (Мод меню) 349 Мб Ссылка 2 349 Мб

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