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Stickman Ninja Fight (Мод меню)

Stickman Ninja Fight (Мод меню) 0.5.7

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Версия:
0.5.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Zin Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 00:08
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
120
Скриншоты
Описание

Stickman Ninja Fight предлагает игрокам уникальный и захватывающий опыт ролевой игры, где они могут окунуться в мир напряженных сражений ниндзя и защиты своей деревни от злых сил. Эта игра сочетает в себе элементы ролевой игры и экшена, предоставляя игрокам возможность выбора среди множества уникальных бойцов-ниндзя, каждый из которых имеет свой набор навыков и способностей, что позволяет создать собственный уникальный стиль боя.


Сюжетный режим игры предлагает обширную историю с множеством сложных уровней и таинственных земель для исследования. Игрокам предстоит пройти через серию испытаний, сражаясь с различными врагами и боссами, чтобы защитить свою деревню и раскрыть тайны, скрытые в мире "Stickman Ninja Fight".


В режиме "против" игроки могут соревноваться друг с другом, демонстрируя свое мастерство и стратегии боя, чтобы выяснить, кто является лучшим ниндзя. Турниры против лучших ниндзя страны добавляют игре элемент соревновательности и дают возможность помериться силами с самыми сильными бойцами в поисках звания самого мастеровитого ниндзя.


Информация о модах
  • Меню
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stickman Ninja Fight (Мод меню) v0.5.7 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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