BattleOps - Играйте в новую игру, заточенную под режим офлайн миссий. Множество красивых и невероятных карт для совместной игры с друзьями, когда хочешь и во сколько хочешь. Разнообразные квесты не дадут тебе заскучать. Также доступен большой арсенал огнестрельного оружия. Скорее в бой! Сражайся и побеждай врагов прямо сейчас.
В BattleOps вас ждут очень интересные миссий, которые можно проходить без подключения к интернету с увлекательным сюжетом и внезапными мероприятиями, проработанными до малейших подробностей картами, не простыми врагами, которые ни за что не простят вам выстрел мимо, прекрасной атмосферой происходящего на экране вашего дроид прибора. Вас дожидаются интереснейшие игровые квесты, сложнейшие снайперские миссии, большущий арсенал орудия на всякий вкус, близкая к реальности физика и зрелищная пальба, а еще детализированная графика с передовыми зрительными эффектами.
МОД 1
- Бесконечные деньги
- Неограниченные боеприпасы
МОД2
[ Меню игрока ]
- Неограниченные боеприпасы
- Быстрый огонь
- Мгновенная перезагрузка
- Мгновенная цель
- Максимальный диапазон
- Максимальная сила пули
- Максимальная мощность пушки
- Нет влияния
- Автоматическая пушка
[ Меню покупки оружия ]
- Тип покупки ↳
0 = по умолчанию, 1 = бесплатно, 2 = добавляет 100 000 валюты (получите неограниченное количество валюты)
Скачать Боевые операции | Оффлайн игра (Много денег) v1.5.1 MOD APK
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