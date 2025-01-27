Описание

BattleOps - Играйте в новую игру, заточенную под режим офлайн миссий. Множество красивых и невероятных карт для совместной игры с друзьями, когда хочешь и во сколько хочешь. Разнообразные квесты не дадут тебе заскучать. Также доступен большой арсенал огнестрельного оружия. Скорее в бой! Сражайся и побеждай врагов прямо сейчас.





В BattleOps вас ждут очень интересные миссий, которые можно проходить без подключения к интернету с увлекательным сюжетом и внезапными мероприятиями, проработанными до малейших подробностей картами, не простыми врагами, которые ни за что не простят вам выстрел мимо, прекрасной атмосферой происходящего на экране вашего дроид прибора. Вас дожидаются интереснейшие игровые квесты, сложнейшие снайперские миссии, большущий арсенал орудия на всякий вкус, близкая к реальности физика и зрелищная пальба, а еще детализированная графика с передовыми зрительными эффектами.