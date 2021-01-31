Shadow Fight за последние годы стал одним из самых популярных брендов. Хотя игра в своем жанре, Mortal Kombat, по-прежнему доминирует на платформах ПК и консолей, она прочно закрепилась в сердцах фанатов. Эта игра известна тем, что в нее можно играть прямо на смартфоне. В эту игру могут играть как самые старые смартфоны, так и самые мощные смартфоны. Потому что первая версия игры звучит именно так. Shadow Fight Arena - третья версия этой игры с очень красивой графикой. Можно сказать, что изображения в этой игре можно сравнить с ААА в настоящее время.
На самом деле, это всего лишь апгрейд Shadow Fight 3, так как он позволяет игроку участвовать на арене. С другой стороны, его основной игровой процесс полностью аналогичен тому, что вы могли испытать в предыдущей версии. Игроки будут управлять персонажем с помощью джойстика с левой стороны и набора навыков с правой стороны. Непрерывное комбинирование нескольких атак с направлением движения создаст комбо. Эти комбо записываются в ваших настройках. Просто зайдите туда и прочитайте их, и вы сможете их увидеть. Усердно поработайте в тренировочном зале и ударьте манекеном, чтобы познакомиться, а затем использовать. В общем, если вы освоили управление в предыдущих версиях, «Shadow Fight Arena» будет тем местом, где вы проявите свой талант.
- Отключить искусственный интеллект противника
- Одно попадание Убивает
- БОГ-тень
Примечание:
[1]. Если возможно, не используйте взломы против реального игрока, это может привести к блокировке устройства и идентификатора !!.
[2]. Если скрипт показывает ‘Детали игры не совпадают’, просто обновите свою игру до последней версии.
Скачать Shadow Fight Arena (Мод меню) v1.9.35 MOD APK
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