android-1.ru / Игры / На русском / Shadow Fight Arena (Мод меню)
Shadow Fight Arena (Мод меню)

Shadow Fight Arena (Мод меню) 1.9.35

54
11
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.9.35
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NEKKI
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 294
Скриншоты
Описание

Shadow Fight за последние годы стал одним из самых популярных брендов. Хотя игра в своем жанре, Mortal Kombat, по-прежнему доминирует на платформах ПК и консолей, она прочно закрепилась в сердцах фанатов. Эта игра известна тем, что в нее можно играть прямо на смартфоне. В эту игру могут играть как самые старые смартфоны, так и самые мощные смартфоны. Потому что первая версия игры звучит именно так. Shadow Fight Arena - третья версия этой игры с очень красивой графикой. Можно сказать, что изображения в этой игре можно сравнить с ААА в настоящее время. 


На самом деле, это всего лишь апгрейд Shadow Fight 3, так как он позволяет игроку участвовать на арене. С другой стороны, его основной игровой процесс полностью аналогичен тому, что вы могли испытать в предыдущей версии. Игроки будут управлять персонажем с помощью джойстика с левой стороны и набора навыков с правой стороны. Непрерывное комбинирование нескольких атак с направлением движения создаст комбо. Эти комбо записываются в ваших настройках. Просто зайдите туда и прочитайте их, и вы сможете их увидеть. Усердно поработайте в тренировочном зале и ударьте манекеном, чтобы познакомиться, а затем использовать. В общем, если вы освоили управление в предыдущих версиях, «Shadow Fight Arena» будет тем местом, где вы проявите свой талант.



Информация о модах
  • Отключить искусственный интеллект противника
  • Одно попадание Убивает
  • БОГ-тень


Примечание: 

[1]. Если возможно, не используйте взломы против реального игрока, это может привести к блокировке устройства и идентификатора !!.

[2]. Если скрипт показывает ‘Детали игры не совпадают’, просто обновите свою игру до последней версии.


Показать полностью
 Теги темы: Встроенный кэш, Файтинг, Мод меню

Скачать Shadow Fight Arena (Мод меню) v1.9.35 MOD APK

Скачать из Google Play
Скрипт 105 Мб Скрипт (Ссылка 2) 105 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Fictif: Visual Novels (Бесплатный премиум)
Fictif: Visual Novels (Бесплатный премиум)
Version: 1.0.52
Idle Courier Tycoon - 3D Business Manager (Много денег)
Idle Courier Tycoon - 3D Business Manager (Много денег)
Version: 1.31.21
Knock Balls (Мод, Много денег)
Knock Balls (Мод, Много денег)
Version: 2.21
Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег)
Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег)
Version: 2.11.264
Among Us (Мод, Много функций)
Among Us (Мод, Много функций)
Version: 2024.10.29
Monster Killer Pro - Roguelike Убийца монстров (Много денег)
Monster Killer Pro - Roguelike Убийца монстров (Много денег)
Version: 0.32.3.621
Stickman Revenge 4: Epic War (Много кристаллов и стамины)
Stickman Revenge 4: Epic War (Много кристаллов и стамины)
Version: 1.0.16
Driving School Sim (Мод меню)
Driving School Sim (Мод меню)
Version: 13.5

Отзывы о Shadow Fight Arena (Мод меню)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
ARS
ARS 23 августа 2022 11:06
Не работает, меню нет вообще 79k7q8y
+2
Ответить