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Kill Shot Bravo (Много патрон/Нет раскачки)

Kill Shot Bravo (Много патрон/Нет раскачки) 12.3.1

11
1
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Hothead Games
Версия:
12.3.1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 135 Мб
id приложения:
com.hotheadgames.google.free.ks2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
8 795

Kill Shot Bravo - это захватывающая игра в жанре экшн, в которой игроки могут примерить роль снайпера и принять участие в военных операциях, спасая страну от новых угроз и врагов. В этой игре вам предстоит вести безупречный бой и использовать ваши навыки стрельбы, чтобы одерживать победы.


События игры разворачиваются во времена беспорядков, и вашей задачей будет стать фактором, способным изменить ход войны. В Kill Shot Bravo вас ожидают разнообразные миссии и задания, где вы сможете использовать различное новое оружие и прогрессивные улучшения, чтобы повысить свою эффективность в бою.


Эта игра предоставляет возможность игрокам испытать себя в роли настоящего снайпера и принять участие в захватывающих миссиях. Будьте готовы к высокой интенсивности и экшну, так как вам предстоит сразиться с разными опасными врагами и выполнить множество заданий, чтобы спасти страну и достичь победы.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченная энергия,
  • Неограниченное количество пуль.



 Теги темы: Много патронов, Шутер, Стрелялки

Скачать Kill Shot Bravo (Много патрон/Нет раскачки) 12.3.1 взлом

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Скачать Kill Shot Bravo (Много патрон/Нет раскачки)
135 Мб
Ссылка 2
135 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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