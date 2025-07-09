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Warface: Global Operations (Встроенный кэш)

Warface: Global Operations (Встроенный кэш) v4.4.5

29
4
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Версия:
4.4.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
My.com B.V.
Категория:
На русском / Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Сегодня, 17:52
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.9 ГБ
Русский язык:
Есть
Просмотров:
21 472
Описание

Warface GO - это захватывающий шутер от первого лица, который предлагает игрокам классический игровой опыт с динамичным геймплеем. Игра разработана для мобильных устройств и позволяет игрокам наслаждаться шутером в любое время и в любом месте.


Управление в игре осуществляется с помощью виртуального джойстика на левой стороне экрана для перемещения персонажа, а также сенсорного управления на правой стороне экрана для прицеливания и стрельбы. Это интуитивно понятное и удобное управление, которое позволяет игрокам легко контролировать своего персонажа и взаимодействовать с игровым миром.


В игре также доступны различные классы персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и оружием. Игроки могут выбрать класс, который наиболее соответствует их игровому стилю и стратегии. Будь то медик, инженер, снайпер или солдат, каждый класс предлагает свои преимущества и возможности для сотрудничества с командой. Она предлагает захватывающий многопользовательский опыт, где игроки могут сражаться с другими игроками со всего мира. Коммуникация и координация с командой игроков являются важными элементами успеха в игре.


Информация о модах

Wallhack, Chams


Как установить XAPK?

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 Теги темы: Встроенный кэш, Шутер, от первого лица

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Скачать Warface: Global Operations (Встроенный кэш) 1.9 ГБ Ссылка 2 1.9 ГБ
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Warface: Global Operations (Встроенный кэш)


Комментарии (6)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 мая 2024 17:18
Я, Оригинал и мод
Я, Chams это полная окраска текстур игрока и текстур лута в определенный вами цвет.
0
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Я
Я 30 мая 2024 16:11
🙋🏻‍♂️Я правильно понимаю, это оригинал?
В чём смысл мода?
Не пойму я не как, объясните пожалуйста
0
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Константин
Константин 20 апреля 2024 10:38
Не работает мод
0
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FistaDont
FistaDont 13 июня 2023 23:26
Не устанавливается, скачивать несколько раз не помогло, пишет не удалось открыть файл.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 июня 2023 13:22
Гость Ярослав,
Добрый день, вот некоторые решения:

Вы можете предпринять ряд действий, которые могут положительно повлиять на ситуацию:

Закрывайте все фоновые приложения перед началом игры.
Запускайте игру непосредственно после перезагрузки устройства.
Используйте для игры стабильное и высокоскоростное Wi-Fi соединение. Если вы используете только один тип интернет-соединения, пожалуйста, проверьте наличие проблемы, используя альтернативный метод подключения.

Но более подробно лучше поискать в интернете
+1
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Гость Ярослав
Гость Ярослав 13 июня 2023 13:01
Warface Go я не знаю почему но при загрузке игра вылетает если читаете помогите мне
+3
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