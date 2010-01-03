StrikeFortressBox: Battle Royale (Мод, Много денег/без рекламы) 2.0.0
Версия:
2.0.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ChaloApps
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 02:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15 731
StrikeFortressBox: Battle Royale (Мод, Много денег/без рекламы) - Примите участие в королевской битве, где победить сможет лишь один! Окажитесь на огромной карте, где вы сможете найти большое количество оружия, техники и боеприпасов. В автомобили, вертолёты и другой транспорт - вы сможете садится и передвигаться!
Принимайте участие в классическом командном бое по сети или Battle Royale. Постройте собственную базу на любой карте, создавайте дома, машины, вертолёты и другие объекты. В этой игре вы сможете найти режим песочницы, командное сражение и battle royale.
Информация о модах
- Бесконечные деньги
- Без рекламы
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