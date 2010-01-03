StrikeFortressBox: Battle Royale (Мод, Много денег/без рекламы) - Примите участие в королевской битве, где победить сможет лишь один! Окажитесь на огромной карте, где вы сможете найти большое количество оружия, техники и боеприпасов. В автомобили, вертолёты и другой транспорт - вы сможете садится и передвигаться!





Принимайте участие в классическом командном бое по сети или Battle Royale. Постройте собственную базу на любой карте, создавайте дома, машины, вертолёты и другие объекты. В этой игре вы сможете найти режим песочницы, командное сражение и battle royale.