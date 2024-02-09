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Shadow Knight: Legends (Мод, Бессмертие/большой урон)

Shadow Knight: Legends (Мод, Бессмертие/большой урон) 3.24.302

10
7
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Версия:
3.24.302
Категория:
На русском / Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 153 Мб
id приложения:
com.fansipan.stickman.fight.shadow.knights
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
1
Просмотров:
9 872

Вы когда-нибудь задумывались, что может произойти в будущем, после того как наша цивилизация исчезнет? Shadow Knight рассказывает историю битвы, произошедшей в постапокалиптическом мире. Земля, где последние выжившие борются за то, чтобы остаться в живых и сохранить свою семью и друзей вместе.


Вы будете втянуты в эту историю, так как не сможете от нее оторваться. Это начало эпической истории, которая будет держать вас в напряжении и заставит сомневаться в каждом решении, которое принимают наши главные герои. Как вы относитесь к жизни сегодня? Это так же хорошо, как книга рассказов? Получите свою копию Shadow Knight прямо сейчас!


Shadow Knight: Deathly Adventure RPG (Мод, Бессмертие/большой урон) - Ваш мир жил в гармонии долгие тысячи лет. Здесь в мире жили Люди, Орки, Нежить, Гномы и другие, никаких воен не было. В один прекрасный день всё изменилось кардинально, обрушилась огромная угроза, тёмный силы захватили земли и уничтожают мирных жителей. Вы в роли тёмного рыцаря отправляетесь в большое путешествие, что-бы очистить все земли от захватчиков, перебить их всех. Проходите огромное количество уровней, ради одной цели - уничтожить их всех. За выполнение миссий получайте больше денег, развивайте своего героя для следующих сражений.


Скриншоты

Информация о модах

- God Mod

- Без перезарядки умений

- One Hit Kill

 Теги темы: RPG, Файтинг, Бессмертие

Скачать Shadow Knight: Legends (Мод, Бессмертие/большой урон) 3.24.302 взлом

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Скачать Shadow Knight: Legends (Мод, Бессмертие/большой урон)
153 Мб
Ссылка 2
153 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Shadow Knight: Legends (Мод, Бессмертие/большой урон)


Комментарии (1)
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Mountain
Mountain 7 марта 2021 03:15
Установил но не работает. Даже не заходит в игру... 
+3
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