Вы когда-нибудь задумывались, что может произойти в будущем, после того как наша цивилизация исчезнет? Shadow Knight рассказывает историю битвы, произошедшей в постапокалиптическом мире. Земля, где последние выжившие борются за то, чтобы остаться в живых и сохранить свою семью и друзей вместе.





Вы будете втянуты в эту историю, так как не сможете от нее оторваться. Это начало эпической истории, которая будет держать вас в напряжении и заставит сомневаться в каждом решении, которое принимают наши главные герои. Как вы относитесь к жизни сегодня? Это так же хорошо, как книга рассказов? Получите свою копию Shadow Knight прямо сейчас!





Shadow Knight: Deathly Adventure RPG (Мод, Бессмертие/большой урон) - Ваш мир жил в гармонии долгие тысячи лет. Здесь в мире жили Люди, Орки, Нежить, Гномы и другие, никаких воен не было. В один прекрасный день всё изменилось кардинально, обрушилась огромная угроза, тёмный силы захватили земли и уничтожают мирных жителей. Вы в роли тёмного рыцаря отправляетесь в большое путешествие, что-бы очистить все земли от захватчиков, перебить их всех. Проходите огромное количество уровней, ради одной цели - уничтожить их всех. За выполнение миссий получайте больше денег, развивайте своего героя для следующих сражений.