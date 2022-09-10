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Зомби io: игры без интернета (Мод, Unlocked/много денег)

Зомби io: игры без интернета (Мод, Unlocked/много денег) 2.7.9

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Версия:
2.7.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 892
Скриншоты
Описание

Зомби io: игры без интернета (Мод, Unlocked/много денег) - Большая королевская битва во времена постапокалипсис зомби. Окажитесь на самых разных локациях, где вокруг вас будут бродить сотни живых мертвецов. Выживайте в городе, лесу, на военной безе, ферме и других интересных локациях, что-бы выжить подбирайте оружие которое будете случайно находить в самых неожиданных местах.

Кроме подобранного оружия, вы сможете находить еду, аптечки, бронежилеты и многое другое.


Постарайтесь остаться последним выжившим в этом аду, где правят зомби, и конечно же другие охотники, которые тоже могут вас убить.

Вы будете располагаться на огромной карте с 30 игроками со всего мира, выживает сильнейший.

В этой игре вас ждёт всё, пушки, умения, зомби, сильные противники, несколько режимов игры!


Информация о модах

Много денег;

Открыты все персонажи;

Зомби не наносят вам урона.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: Зомби, Онлайн игры, Unlocked, Много денег

Скачать Зомби io: игры без интернета (Мод, Unlocked/много денег) v2.7.9 MOD APK

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Скачать Зомби io: игры без интернета (Мод, Unlocked/много денег) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Зомби io: игры без интернета (Мод, Unlocked/много денег)


Комментарии (1)
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Грех
Грех 10 сентября 2022 12:08
Где мод?
В каком месте это взлом?
+7
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