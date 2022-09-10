Описание

Зомби io: игры без интернета (Мод, Unlocked/много денег) - Большая королевская битва во времена постапокалипсис зомби. Окажитесь на самых разных локациях, где вокруг вас будут бродить сотни живых мертвецов. Выживайте в городе, лесу, на военной безе, ферме и других интересных локациях, что-бы выжить подбирайте оружие которое будете случайно находить в самых неожиданных местах.

Кроме подобранного оружия, вы сможете находить еду, аптечки, бронежилеты и многое другое.





Постарайтесь остаться последним выжившим в этом аду, где правят зомби, и конечно же другие охотники, которые тоже могут вас убить.

Вы будете располагаться на огромной карте с 30 игроками со всего мира, выживает сильнейший.

В этой игре вас ждёт всё, пушки, умения, зомби, сильные противники, несколько режимов игры!