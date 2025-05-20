android-1.ru / Игры / Аркады / Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки)
Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки)

Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) 1.5.1

9
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.5.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
PlayToddlers
Категория:
Аркады / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 532
Скриншоты
Описание

Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) - Красочная игра для детей, которая поможет хорошо провести свой досуг. Здесь в вашем распоряжении огромный город, играйте только по своим правилам. Становитесь кем захотите, например хорошим семьянином, который заботится о своих родных, ходит на работу. Кроме повседневной рутины вы сможете выбрать и другие истории, например: стать супер героем и спасать невинных людей от нависшей опасности.

В игре есть много заданий которые нужно выполнять, но можно сыграть и в свободной игре.

Вы можете взаимодействовать со всем городом, общаться с многочисленными персонажами, использовать предметы и многое другое.

Можно настроить 30+ персонажей, даже сыграть ими, придавайте им собственный стиль и внешность.


Информация о модах
  • Бесплатный шоппинг
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Игры для детей на Андроид
Игры для детей на Андроид
 Теги темы: RPG, Для детей, Бесплатные покупки

Скачать Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) v1.5.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Hillside Drive Racing (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)
Hillside Drive Racing (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)
Version: 0.8.9-81
Idle Mars Colony: Clicker farmer tycoon (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)
Idle Mars Colony: Clicker farmer tycoon (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)
Version: 0.14.0
Solar Smash (Мод, Много ракет)
Solar Smash (Мод, Много ракет)
Version: 2.6.0
F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш)
F18 Carrier Landings Pro (Встроенный кэш)
Version: 4.4.1
Hide N Seek! (Мод, Много денег/без рекламы)
Hide N Seek! (Мод, Много денег/без рекламы)
Version: 1.8.2
Neko Atsume: Kitty Collector (Мод, Много денег)
Neko Atsume: Kitty Collector (Мод, Много денег)
Version: 1.14.4
Idle Slice and Dice (Мод, Много денег/без рекламы)
Idle Slice and Dice (Мод, Много денег/без рекламы)
Version: 2.6.0
Idle Robots (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Idle Robots (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)
Version: 2.7.3

Отзывы о Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив