Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) 1.5.1
Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) - Красочная игра для детей, которая поможет хорошо провести свой досуг. Здесь в вашем распоряжении огромный город, играйте только по своим правилам. Становитесь кем захотите, например хорошим семьянином, который заботится о своих родных, ходит на работу. Кроме повседневной рутины вы сможете выбрать и другие истории, например: стать супер героем и спасать невинных людей от нависшей опасности.
В игре есть много заданий которые нужно выполнять, но можно сыграть и в свободной игре.
Вы можете взаимодействовать со всем городом, общаться с многочисленными персонажами, использовать предметы и многое другое.
Можно настроить 30+ персонажей, даже сыграть ими, придавайте им собственный стиль и внешность.
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Скачать Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) v1.5.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.