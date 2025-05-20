Описание

Urban City Stories (Мод, Бесплатные покупки) - Красочная игра для детей, которая поможет хорошо провести свой досуг. Здесь в вашем распоряжении огромный город, играйте только по своим правилам. Становитесь кем захотите, например хорошим семьянином, который заботится о своих родных, ходит на работу. Кроме повседневной рутины вы сможете выбрать и другие истории, например: стать супер героем и спасать невинных людей от нависшей опасности.

В игре есть много заданий которые нужно выполнять, но можно сыграть и в свободной игре.

Вы можете взаимодействовать со всем городом, общаться с многочисленными персонажами, использовать предметы и многое другое.

Можно настроить 30+ персонажей, даже сыграть ими, придавайте им собственный стиль и внешность.