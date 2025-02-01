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Rage Road (Мод, Unlocked/без рекламы)

Rage Road (Мод, Unlocked/без рекламы) 1.3.27

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3
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Версия:
1.3.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 156
Скриншоты
Описание

Rage Road - это игра, которая призвана удовлетворить ваш азарт на действие и стрельбу. В этой игре вам предстоит сразиться с лысыми киллерами, используя штурмовую винтовку, установленную в кузове вашего пикапа. Вас преследуют враги, и ваша задача - выжить и уничтожить их всех.


Геймплей Rage Road очень прост и прямолинеен. Ваш персонаж находится в движении, а вы управляете огнем сзади, стреляя во все, что движется и пытается атаковать вас. Ваши враги могут быть на автомобилях, мотоциклах и даже вертолетах, и они будут использовать различное оружие, чтобы попытаться вас уничтожить. Ваша задача - быть быстрым и метким, чтобы пережить и уничтожить всех преследователей.


Rage Road - это игра, в которой нет места сложным правилам или глубокому сюжету. Это именно тот случай, когда игра создана, чтобы вы могли просто расслабиться и наслаждаться бесконечным действием. Вам не нужно долго разбираться в механике игры - достаточно навести прицел и открыть огонь. Игра предлагает разнообразие средств атаки, которые вы можете использовать, чтобы защитить себя. Штурмовая винтовка в кузове пикапа - это ваш главный инструмент, но также есть возможность использовать взрывные гранаты и другое оружие. Выбирайте подходящее оружие в зависимости от ситуации и стреляйте так, чтобы не дать врагам шанса.


Информация о модах

1. ВРАГ БЕЗ ШЛЕМА

2. У ВРАГА НЕТ ОРУЖИЯ

3. РАЗБЛОКИРОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

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 Теги темы: Unlocked, Без рекламы

Скачать Rage Road (Мод, Unlocked/без рекламы) v1.3.27 MOD APK

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Скачать Rage Road (Мод, Unlocked/без рекламы) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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