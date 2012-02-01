Campus: Date Sim (Мод, Бесплатные покупки) - Вы будете играть персонажем, которому удалось пробраться в женское общежитие. В этом общежитии живёт множество красивых и интересных девушек. Знакомьтесь с великолепными девушками, балуйте их подарками и цветами. Флиртуйте с понравившимися девушками, подбирайте им повседневную и выходную одежду, они будут советоваться с вами, на счёт того - что им надеть?

Ведите увлекательные беседы с девушками, вам будет предоставлен выбор из нескольких вариантов, выбирайте один из вариантов и создавайте новые события.

Каждая девушка с которой вы познакомитесь, обладает уникальным характером и качествами. Вы сможете подойти к каждой и наслаждаться приятным общением.

Что-бы вы могли делать девушкам сюрпризы, вам нужно зарабатывать бонусы и монеты.

Игра обладает простым и понятным управлением, хорошей графикой.

Окунитесь в горячий флирт с красивым женским полом.