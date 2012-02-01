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Campus: Date Sim (Мод, Бесплатные покупки)

Campus: Date Sim (Мод, Бесплатные покупки) 2.65

8
3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Amrita Studio
Версия:
2.65
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 134 Мб
id приложения:
com.amrita.campusgirls
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
11 419

Campus: Date Sim (Мод, Бесплатные покупки) - Вы будете играть персонажем, которому удалось пробраться в женское общежитие. В этом общежитии живёт множество красивых и интересных девушек. Знакомьтесь с великолепными девушками, балуйте их подарками и цветами. Флиртуйте с понравившимися девушками, подбирайте им повседневную и выходную одежду, они будут советоваться с вами, на счёт того - что им надеть?

Ведите увлекательные беседы с девушками, вам будет предоставлен выбор из нескольких вариантов, выбирайте один из вариантов и создавайте новые события.

Каждая девушка с которой вы познакомитесь, обладает уникальным характером и качествами. Вы сможете подойти к каждой и наслаждаться приятным общением.

Что-бы вы могли делать девушкам сюрпризы, вам нужно зарабатывать бонусы и монеты.

Игра обладает простым и понятным управлением, хорошей графикой.

Окунитесь в горячий флирт с красивым женским полом.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег



 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Campus: Date Sim (Мод, Бесплатные покупки) 2.65 взлом

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Скачать Campus: Date Sim (Мод, Бесплатные покупки)
134 Мб
Ссылка 2
134 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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