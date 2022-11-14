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Дальнобойщик и Грузовики (Мод, Бесплатные покупки)

Дальнобойщик и Грузовики 4.4

Много денег
32
3
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Версия:
4.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
POLOSKUN
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 777
Скриншоты
Описание

Bad Trucker 2 - это захватывающий сиквел отличного сайд-скроллер симулятора дальнобойщика. Несмотря на 2D формат, игра обладает множеством визуальных и геймплейных качеств, делая времяпрепровождение с ней по-настоящему увлекательным.


Вас ждет широкий спектр разнообразных грузов, требующих аккуратности и соблюдения правил дорожного движения и физики. Вы окунетесь в различные декорации и условия, в которых вам предстоит доставлять заказы. Будь то прямые дороги или пересеченная местность с резкими перепадами рельефа, вы столкнетесь с разнообразными вызовами.


Однако награды за успешное завершение миссий в игре великолепны и перевешивают все трудности, с которыми сталкиваются водители в пути. Вам предстоит прокачивать свои навыки и технику, чтобы стать настоящим профессионалом дальнобойного вождения. Погрузитесь в захватывающий мир Bad Trucker 2 и испытайте настоящий адреналин от работы на дорогах. Станьте мастером руля, доставляйте грузы вовремя и столкнитесь с различными вызовами, чтобы стать лучшим дальнобойщиком в игре.


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Много денег

Скачать Дальнобойщик и Грузовики (Мод, Бесплатные покупки) v4.4 MOD APK

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