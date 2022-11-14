Описание

Bad Trucker 2 - это захватывающий сиквел отличного сайд-скроллер симулятора дальнобойщика. Несмотря на 2D формат, игра обладает множеством визуальных и геймплейных качеств, делая времяпрепровождение с ней по-настоящему увлекательным.





Вас ждет широкий спектр разнообразных грузов, требующих аккуратности и соблюдения правил дорожного движения и физики. Вы окунетесь в различные декорации и условия, в которых вам предстоит доставлять заказы. Будь то прямые дороги или пересеченная местность с резкими перепадами рельефа, вы столкнетесь с разнообразными вызовами.





Однако награды за успешное завершение миссий в игре великолепны и перевешивают все трудности, с которыми сталкиваются водители в пути. Вам предстоит прокачивать свои навыки и технику, чтобы стать настоящим профессионалом дальнобойного вождения. Погрузитесь в захватывающий мир Bad Trucker 2 и испытайте настоящий адреналин от работы на дорогах. Станьте мастером руля, доставляйте грузы вовремя и столкнитесь с различными вызовами, чтобы стать лучшим дальнобойщиком в игре.