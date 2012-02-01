Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Crazy Labs by TabTale
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 761
Описание
Модный дантист (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) - Встречайте новый симулятор стоматологической хирургии. Вы будете лечить зубы пациентов и снимать зубной налёт. Кроме этого - ставить новые пломбы. Удаляйте больные зубы и вставляйте в это место новые пломбы.
Украшайте зубы красивыми стразами, ваши пациенты должны уходить довольными. В этой игре лечить зубы своим пациентом невероятно весело, у вас открываются широкие возможности, пилите, режьте, выдёргивайте. Все действия в игре представлены в развлекательной форме.
Информация о модах
Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег;
Приобретено отключение рекламы.
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