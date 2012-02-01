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Модный дантист (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)

Модный дантист (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) 1.0.5

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3
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Crazy Labs by TabTale
Категория:
Аркады / Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 761
Скриншоты
Описание

Модный дантист (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) - Встречайте новый симулятор стоматологической хирургии. Вы будете лечить зубы пациентов и снимать зубной налёт. Кроме этого - ставить новые пломбы. Удаляйте больные зубы и вставляйте в это место новые пломбы. 


Украшайте зубы красивыми стразами, ваши пациенты должны уходить довольными. В этой игре лечить зубы своим пациентом невероятно весело, у вас открываются широкие возможности, пилите, режьте, выдёргивайте. Все действия в игре представлены в развлекательной форме.


Информация о модах

Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег;

Приобретено отключение рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы, Бесплатные покупки

Скачать Модный дантист (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) v1.0.5 MOD APK

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Скачать Модный дантист (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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