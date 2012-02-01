Описание

Модный дантист (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) - Встречайте новый симулятор стоматологической хирургии. Вы будете лечить зубы пациентов и снимать зубной налёт. Кроме этого - ставить новые пломбы. Удаляйте больные зубы и вставляйте в это место новые пломбы.





Украшайте зубы красивыми стразами, ваши пациенты должны уходить довольными. В этой игре лечить зубы своим пациентом невероятно весело, у вас открываются широкие возможности, пилите, режьте, выдёргивайте. Все действия в игре представлены в развлекательной форме.