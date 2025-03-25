Версия:
0.8.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
So Far So Good
Категория:
Аркады / Платные / Музыкальные
Обновлено:
Вчера, 22:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 324
Описание
Incredibox - Эта музыкальная игра позволит вам легко создавать собственные мелодии и песни. Находите последовательность звуков, которые позволят вам разблокировать новые припевы с анимациями, это позволит делать музыку ещё круче!
После выполнения всех условий, вы сможете сохранить получившееся произведения, за тем поделится им с друзьями.
Если вы новичок, то воспользуйтесь автоматической генерацией микса, всё будет сделано за вас.
Участвуйте в топ 50 треков, сможете ли вы попасть туда?
Информация о модах
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