Описание

Incredibox - Эта музыкальная игра позволит вам легко создавать собственные мелодии и песни. Находите последовательность звуков, которые позволят вам разблокировать новые припевы с анимациями, это позволит делать музыку ещё круче!

После выполнения всех условий, вы сможете сохранить получившееся произведения, за тем поделится им с друзьями.

Если вы новичок, то воспользуйтесь автоматической генерацией микса, всё будет сделано за вас.

Участвуйте в топ 50 треков, сможете ли вы попасть туда?