Это приложение, которое позволяет воспроизводить музыку, а также имеет множество функций, таких как возможность воспроизведения песен с телефона, добавление собственных песен, создание собственного списка воспроизведения, настройка громкости и многое другое. Он также имеет список музыки, где вы можете отсортировать песни по алфавиту и по жанрам.





Muse Dash — музыкальная игра для Android с простым интерфейсом. Он предназначен для использования детьми и подростками, поэтому не требует особых знаний о музыке. Игра имеет простой пользовательский интерфейс и позволяет воспроизводить песни из вашей музыкальной коллекции. Однако игру также можно использовать в качестве учебного пособия для учащихся, у которых мало опыта в играх или которые просто ищут что-то другое на своем устройстве. Вы начинаете с одной песни, выбранной для воспроизведения, но эта песня не единственная доступная.