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Muse Dash (Unlocked, мод меню)

Muse Dash (Unlocked, мод меню) 4.5.0

40
8
Скачать (1.2 Гб)
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Версия:
4.5.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
X.D. Network
Категория:
Аркады / Платные / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 541

Это приложение, которое позволяет воспроизводить музыку, а также имеет множество функций, таких как возможность воспроизведения песен с телефона, добавление собственных песен, создание собственного списка воспроизведения, настройка громкости и многое другое. Он также имеет список музыки, где вы можете отсортировать песни по алфавиту и по жанрам.


Muse Dash — музыкальная игра для Android с простым интерфейсом. Он предназначен для использования детьми и подростками, поэтому не требует особых знаний о музыке. Игра имеет простой пользовательский интерфейс и позволяет воспроизводить песни из вашей музыкальной коллекции. Однако игру также можно использовать в качестве учебного пособия для учащихся, у которых мало опыта в играх или которые просто ищут что-то другое на своем устройстве. Вы начинаете с одной песни, выбранной для воспроизведения, но эта песня не единственная доступная.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • режим бога
  • Авто лихорадка / Автовоспроизведение
  • Разблокировать платную песню / лицензия отключена


 Теги темы: Unlocked, Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Muse Dash (Unlocked, мод меню) 4.5.0 взлом

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Скачать Muse Dash (Unlocked, мод меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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