Muse Dash (Unlocked, мод меню) 4.5.0
Это приложение, которое позволяет воспроизводить музыку, а также имеет множество функций, таких как возможность воспроизведения песен с телефона, добавление собственных песен, создание собственного списка воспроизведения, настройка громкости и многое другое. Он также имеет список музыки, где вы можете отсортировать песни по алфавиту и по жанрам.
Muse Dash — музыкальная игра для Android с простым интерфейсом. Он предназначен для использования детьми и подростками, поэтому не требует особых знаний о музыке. Игра имеет простой пользовательский интерфейс и позволяет воспроизводить песни из вашей музыкальной коллекции. Однако игру также можно использовать в качестве учебного пособия для учащихся, у которых мало опыта в играх или которые просто ищут что-то другое на своем устройстве. Вы начинаете с одной песни, выбранной для воспроизведения, но эта песня не единственная доступная.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- режим бога
- Авто лихорадка / Автовоспроизведение
- Разблокировать платную песню / лицензия отключена
Скачать Muse Dash (Unlocked, мод меню) 4.5.0 взлом
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