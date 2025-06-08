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Bloons TD 5 (Мод, Много денег)

Bloons TD 5 (Мод, Много денег) 4.6

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Версия:
4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ninja kiwi
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 12:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 098
Скриншоты
Описание

Благодаря последней версии Bloons TD 5, фанаты жанра Tower-Defense снова могут погрузиться в захватывающий мир сражений между обаятельными обезьянами и коварными Bloons. В этой игре вы будете бороться с волнами наступающих противников, строя башни и развивая свои тактические навыки.


Каждая башня имеет свои уникальные характеристики и способности, поэтому выбор их местоположения и строительства требует стратегического мышления и глубокого анализа ситуации. Чем лучше вы разберетесь в возможностях каждой башни, тем эффективнее будет ваша оборона против атак Bloons.


Bloons TD 5 предлагает разнообразные уровни сложности и множество увлекательных карт, что делает игровой процесс захватывающим и разнообразным. Кроме того, игра поддерживает множество улучшений и апгрейдов для башен, что позволяет вам наращивать свою силу и адаптироваться к изменяющимся условиям битвы.



Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать Bloons TD 5 (Мод, Много денег) v4.6 MOD APK

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Скачать Bloons TD 5 (Мод, Много денег) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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