Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню) 1.1.2
Slime Castle - это уникальная игра, которая сочетает в себе несколько жанров и игровых механик, создавая увлекательный игровой опыт. В этой игре вы будете сразу нажимать, чтобы атаковать в реальном времени, разрабатывать стратегию по расположению лабиринтов в вашей башне, улучшать снаряжение и активировать мощные навыки.
Игра предлагает вам путешествие через разнообразные локации, такие как яркие леса, темные пещеры, обширные храмы и заснеженные горные перевалы. Каждая из этих локаций имеет уникальный ландшафт и собственных врагов, которых вы будете противостоять и перехитрять с помощью специализированных атак и стратегических решений.
"Slime Castle" объединяет в себе элементы постукивания, стратегии и ролевой игры, предоставляя игрокам разнообразный и увлекательный опыт. Вам предстоит развивать свои навыки, сражаться с врагами и исследовать множество уникальных мест, каждое из которых представляет собой новое приключение.
- МЕНЮ МОДОВ
- Множитель урона
- Режим бога
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Серебряный множитель
- Ледяное серебро
Шаги установки: Важно перед использованием мода
1. Установите оригинальный APK, представленный ниже, или вы можете просто установить его напрямую через Playstore.
2. Откройте игру и обратите внимание, что вы вошли в систему с помощью Google ID (убедитесь, что ваш Playstore выполнен).
3. Закройте игру
4. Перейдите в папку Android/data/com.redtailworks.slimetd и переименуйте ее в другое имя (например, com.redtailworks.slimetdXXX )
5. Удалите игру
6. Установите MOD APK
7. Переименуйте com.redtailworks. папку slimetdXXX обратно на com.redtailworks.slimetd
8. Откройте игру и наслаждайтесь
xapk
Скачать Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню) 1.1.2 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство