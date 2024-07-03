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Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню)

Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню) 1.1.2

3
6
Скачать (205 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Redtail Games
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 165

Slime Castle - это уникальная игра, которая сочетает в себе несколько жанров и игровых механик, создавая увлекательный игровой опыт. В этой игре вы будете сразу нажимать, чтобы атаковать в реальном времени, разрабатывать стратегию по расположению лабиринтов в вашей башне, улучшать снаряжение и активировать мощные навыки.


Игра предлагает вам путешествие через разнообразные локации, такие как яркие леса, темные пещеры, обширные храмы и заснеженные горные перевалы. Каждая из этих локаций имеет уникальный ландшафт и собственных врагов, которых вы будете противостоять и перехитрять с помощью специализированных атак и стратегических решений.


"Slime Castle" объединяет в себе элементы постукивания, стратегии и ролевой игры, предоставляя игрокам разнообразный и увлекательный опыт. Вам предстоит развивать свои навыки, сражаться с врагами и исследовать множество уникальных мест, каждое из которых представляет собой новое приключение.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Серебряный множитель
  • Ледяное серебро

Шаги установки: Важно перед использованием мода
1. Установите оригинальный APK, представленный ниже, или вы можете просто установить его напрямую через Playstore.
2. Откройте игру и обратите внимание, что вы вошли в систему с помощью Google ID (убедитесь, что ваш Playstore выполнен).
3. Закройте игру
4. Перейдите в папку  Android/data/com.redtailworks.slimetd  и переименуйте ее в другое имя (например,  com.redtailworks.slimetdXXX )
5. Удалите игру
6. Установите MOD APK
7. Переименуйте  com.redtailworks. папку slimetdXXX  обратно на  com.redtailworks.slimetd
8. Откройте игру и наслаждайтесь


xapk 

 Теги темы: Мод меню

Скачать Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню) 1.1.2 взлом

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Мод 205 Мб Оригинал 205 Мб МОД (Ссылка 2) 205 Мб Оригинал (Ссылка 2) 205 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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Отзывы о Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню)


Комментарии (3)
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Soha
Soha 21 февраля 2024 17:07
Данный метод установки срабатывает только один раз. При втором и последующих входах выдает ошибку
+1
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 26 января 2024 08:42
Тоже самое (
Не работает
+1
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Дамир
Дамир 25 января 2024 14:31
Не работает, устанавливал по инструкции
+2
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