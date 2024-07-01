Wild Castle TD - Grow Empire — самая ожидаемая игра 2021 года, стратегическая игра с тактическим геймплеем.

Чего ты ждешь? Растите империю прямо сейчас, чтобы испытать удовольствие и волнение от роли лорда. С интересными заданиями, большим количеством зданий и юнитов, новыми городами-профессиями и многим другим вы обнаружите, что игра улучшена во всех аспектах.





Если вы любите игры в жанре стратегии, вам понравится эта игра. Присоединяйтесь к приключениям прямо сейчас и наслаждайтесь часами игрового процесса, который каждый раз отличается!





Wild Castle: 3D Offline Strategy Defender TD - Игра в стиле защиты башен. Постройте собственное королевство с нуля, проработайте свою стратегию обороны, создавайте новые оборонительные системы, которые смогут противостоять противникам. Вас ждёт бесконечный натиск монстров которые хотят разрушить ваш замок. Вы будете начинать с небольшого городка с парой воинов, со временем вы сможете прокачивать свои укрепления, нанимать новых защитников и устанавливать орудийные башни. Вас ожидает более десяти тысяч волн монстров, разные бонусные сокровища, 60 классов героев и многое другое!